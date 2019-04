Slik vil studentbedriftene i Trondheim gå mot merkepresset

Studentbedriftene Equal Designs og No Logo har talt: det er trendy å være bevisst.

På entrepenørskapsstudiet på BI får alle studentene i oppgave å starte sin egen bedrift. To av dem har startet klesmerke, begge med et budskap bak klærne.

- Vi vil ikke bare starte et klesmerke med et tilfeldig design, vi vil lage en bevegelse, forklarer en av studentene bak Equal SB, Preben Emilsen Aasen (22).

Ifølge Sigurd Solbakken har studentbedriften solgt 80 T-skjorter på kort tid. Studentene har vært overrasket over responsen.

- Jeg tror folk forstår og liker hva vi prøver å si med merket. Vi vil starte en bevegelse om likeverd, aksept og likestilling.

Merkepress

No Logo SB har i motsetning til Equal SB satset på hettegensere. Stine Geving (21), Sanne Johnsen (22) og Martin Hoddø (21) er gjengen bak merket.

- Da vi gikk på barne- og ungdomsskolen var det et utrolig stort merkepress. Slik er det sikkert for ungdom i dag også. Vi valgte derfor å skape en hettegenser der det står No Logo brodert, for å stå mot merkepresset og å sende et budskap.

Etter en lang idéfase kom gruppa opp med ideen. Det neste steget ble å finne en leverandør.

- Vi samarbeidet med «Frøya trøya» som produserer klær i svanemerket, økologisk bomull. Fabrikken er i India, men ifølge Frøya trøya er arbeiderne godt behandlet og produksjonen er bærekraftig, forteller Johnsen, som legger til at produsenten ofte tar stikkprøver for å sjekke forholdene i fabrikken.

Vil utvide

Equal Designs selger i dag T-skjorter i hvitt og sort, men etterhvert vil de utvide til flere design og plagg.

- Vi har tenkt mye på å gjøre noe til Pride, kanskje skal vi prøve å lage noe med en logo i regnbueflagget hvor litt av pengene går til en veldedig organisasjon..

Begge studentbedriftene håper de kan fortsette klesmerket sitt etter faget på BI er over.

