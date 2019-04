Slik er åpningstidene på polet og for ølsalget i påska

Hver påske og hver jul dukker det samme spørsmålet opp.



Denne uka er det andre åpningstider på grunn av helligdager. Er det vanskelig å holde styr på, kan du tenke at det er «omtrent som på jobb».

Her kan du dra på byen i Trondheim i påska Bypåske, i ordets rette forstand? I Trondheim er det flere utesteder som holder åpent.

Påskeuka

Mandag og tirsdag er det normal arbeidsdag – med andre ord normale åpningstider på polet.



Onsdag er det halv dag. Det vil si at siste sjans til å handle på polet før påskeaften er klokka 15.00 onsdag 17. april.



Dørene holdes lukket både skjærtorsdag og langfredag, men åpner igjen lørdag (påskeaften) for noen timer: Fra klokka 10.00 til 15.00. Etter dét er det stengt til og med mandag, 2. påskedag.



I år er tredje året på rad polet har åpent på påskeaften. Dette skjedde etter at den blåblå regjeringen fikk gjennomslag for å holde åpent valgdag og «aftener» - som i dette tilfellet påskeaften.



I listeform:

- Mandag 15. april: 10-18



- Tirsdag 16. april: 10-18



- Onsdag 17. april: 10-15



- Torsdag 18. april (skjærtorsdag): Stengt



- Fredag 19. april (langfredag): Stengt



- Lørdag 20. april (påskeaften): 10-15



- Søndag 21. april (1. påskedag): Stengt



- Mandag 22. april (2. påskedag): Stengt

Ekspertenes beste tips til påsketurer i Trøndelag Friluftsentusiastene Une Cecilie Oksvold og Børge Sollie fra Trondheim gir deg sine beste tips til påsketuren, enten du skal være i byen eller på hytta.

Hva med ølsalget?

Ja, i Trondheim kommune er det slik at ølsalg er tillatt fra kl. 09 - 20 på hverdager, ifølge forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider.(Puh!)

Dager før søndager og helligdager, er det salgstid til kl. 15.

Det gir følgende tider for ølsalg i påsken:



- Mandag 15. april: 08–20



- Tirsdag 16. april: 08–20



- Onsdag 17. april: 08–18



- Torsdag 18. april (skjærtorsdag): Stengt



- Fredag 19. april (langfredag): Stengt



- Lørdag 20. april (påskeaften): 08–18



- Søndag 21. april (1. påskedag): Stengt



- Mandag 22. april (2. påskedag): Stengt



Vær obs på at butikkene kanskje har andre åpningstider enn dette.