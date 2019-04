Ekspertenes beste tips til påsketurer i Trøndelag

Påsken nærmer seg med stormskritt, og kanskje vil du ut på tur, men du vet ikke hvor du skal gå. Heldigvis trenger man ikke å ha hytte på fjellet for å gå en skikkelig påsketur.

- Nærturer og småturer gir ofte like mye som dem lange turene, forteller Børge Sollie.

Han sover helst i telt store deler av året, og er opptatt av å tilbringe tid ute.

- Min favoritt-topp, som egentlig ikke er en topp, er Jervfjellet i Malvik. Du får fantastisk utsikt og det er heller ikke veldig folksomt der. I tillegg er det enkelt å komme til, sier Sollie.

- Ikke tenk for vanskelig

Une Cecilie Oksvold har hatt angst siden hun gikk på barneskolen. Da hun i tjueårene fikk et tips om å komme seg ut på tur, fant hun endelig en lindring for angsten. På sin Instagram deler hun turbilder og åpner seg om sin psykiske helse.

- Mitt beste turtips for påska er å gjøre det man selv vil, i stedet for å føle på at man må gjøre så mye fordi alle andre skal det. Om du vil gå topptur, gjør det! Om du vil sitte å kose deg i hytteveggen, eller grille i hagen hjemme - gjør det! Tenk enkelt, forklarer Oksvold.

Selv skal hun tilbringe påska på samboerens hytte i Surnadal. I tillegg skal hun kanskje ta en tur til Vestlandet og Hoddevika for telting, surfing, paragliding og fjelltur.

- Sov ute i påska



Børge Sollie tilbringer som regel over 100 netter i telt hvert år. Hans beste tips til de som vil telte ute for første gang, er enkle:

- Ikke tenk for avansert, understreker han.

Da Sollie skulle på sin aller første telttur gikk han en tur på 15 minutter fra bilen.



- Det ga med en enorm mestringsfølelse å komme meg ut i telt for første gang. Ikke tenk for avansert, har man med en lyslenke i teltet kan det gi skikkelig god stemning i teltet, uten at det veier mye eller tar stor plass.

Både Oksvold og Sollie legger til at det alltid er viktig å sjekke føret før man skal ut på tur.

- Været kan skifte kjapt. Ha med jervenduk eller vindsekk, førstehjelpsutstyr og ekstra mat og drikke, anbefaler Sollie og Oksvold.

Oksvold legger til at 113-appen kan være nyttig om man skal på høyfjellet. Hun forklarer at appen henter inn koordinater om man skulle gå seg vill eller komme i en ulykke på fjellet.

Bymarka som favoritt

- Jeg synes absolutt at Bymarka i Trondheim har de beste turløypene! Både for fotturer og turer på ski. Der kan man ta utgangspunkt fra Skistua og gå videre innover mot både Elgsethytta og Grønlia for en kopp varm kakao og et kakestykke. Hvis man ønsker seg utsikt er det også mulig og gå både opp til Storheia og Bosbergheia på ski fra samme utgangspunkt, forteller Oksvold.

Noen ganger kan det derimot være fint å komme seg litt bort fra Trondheim. Da anbefaler hun å ta turen til Høgkjølen fjellcamp.

- Det et et flott utgangspunkt for tur. Der får man virkelig følelsen av å være på påskefjellet med oppkjørte skiløyper i helt nydelig landskap.

Oksvolds siste og viktigste tips er å kose seg på tur, uansett hvor langt - eller kort man går.

- Husk Solo, appelsin, Kvikklunsj, solbriller og solkrem. God tur!

