Sykkeltur i vårsola? Denne uka er det gratis å sykle på disse

Våren kommer i rykk og napp i Trondheim, men et sikkert vårtegn er uansett når syklistene begynner å prege bybildet for alvor.

Trondheim Bysykkel startet opp årets sesong 4. april, og gir nå bort en hel uke med gratis sykling.

- Fra 8.-14. april kan du sykle så mye du vil helt kostnadsfritt. Man får tilgang ved å laste ned appen «Trondheim Bysykkel» og klikke på produktet «Gratisuke 2019». Du kan ta så mange turer du ønsker innen åpningstidene til anlegget (06-24) og hver tur kan vare inntil 45 minutter, skriver Trondheim Bysykkel i en pressemelding.

I løpet av våren og sommeren vil det dukke opp ennå flere sykler og stasjoner. Antallet bysykler økes til 750 og totalt 56 stasjoner vil komme på plass. Noen av de nye stasjonene vil dukke opp i for eksempel Klostergata, Nidarø og TMV-odden.

Bysykkel for bedrifter er også en nykommer for årets bysykkel-sesong.

- Kort forklart er bedriftsløsningen et grensesnitt der administrator hos bedriften enkelt og oversiktlig kan sende ut forskjellige typer verdikoder til ansatte eller besøkende. Man registrerer seg via bedriftssiden og får selv tilgang på alle funksjonene bedriftsløsningen tilbyr, forteller Nanna Reiss i Trondheim Bysykkel.

Under åpningen av årets sesong 4. april, møtte 90 trondhjemmere opp for å tråkke bysyklene fra lageret sitt på Fossegrenda, og inn til byen.

Sesongen 2018 startet først 15. mai, men trønderne rakk likevel å sykle over 100 000 turer i fjor.- Selv i første sesong med nytt system under utbygging, ble det mange flere turer enn med de gamle bysyklene. Vi synes det er flott å kunne tilby et flott og moderne bysykkelsystem, og det er tydelig at trondhjemmerne ønsker det velkommen. Bysykkelen er ett av mange gode tiltak som gjør det lettere å ta gode miljøvalg i Trondheim, forteller Åse Karen Søreng, prosjektleder for bysykler og reklamefinansierte bymøbler i Trondheim kommune.