Ni tips: Slik kan du minske flyskrekken

Det er du ikke alene om. En norsk undersøkelse viser at nærmere halvparten av oss er redde for å fly av og til, 24 prosent er alltid redde og fem prosent har flyfobi.

Ifølge Mona Øverland Nice, som er innehaver bak firmaet «Fly Uten Angst», er det naturlig at folk er redde.

– Mennesker er redde for turbulens, redde for diverse lyder, og redd for at flyet skal falle ned. Det er ukjent terreng for dem, og det er naturlig å frykte det ukjente, forklarer Nice.

Selv har Nice jobbet som flyvertinne i 32 år, og er blant annet utdannet innen tanketerapi. I firmaet «Fly Uten Angst» har hun kurs sammen med pilot Odin Leirvåg for å hjelpe folk med flyangst.

Her er hennes beste tips for hvordan man kan minske flyskrekken selv:

1. Skaff deg kunnskap

Sett deg inn i fakta om fly. Hvor sannsynlig er det egentlig at noe galt vil skje? Fly er et av de tryggeste transportmidlene vi har. Jo mer du vet, desto mindre overlater du til fantasien.

2. Planlegg turen godt

Planlegg godt, og vær mentalt forberedt for å unngå unødvendig stress. Stress utløser adrenalin, som kan trigge angst. Møt opp på flyplassen i god tid, og vær så opplagt som mulig.

3. Vær åpen om frykten

Det krever mye energi å skjule at man er redd. Gi beskjed til besetningen når du går om bord på flyet. Det kan være betryggende å vite at du ikke er alene! Kabinpersonalet er godt trent til å ta seg av flyredde passasjerer og kan svare på spørsmål du måtte ha.

4. Hold deg unna beroligende midler

Det kan være fristende å ty til beroligende midler som et glass med vin eller valium, men hvis ambisjonen din er å overkomme flyangsten, kan dette virke mot sin hensikt. Nervesystemet svekkes og du kan lett tilegne «middelet» æren for at du klarte deg og undervurdere din egen mestringsevne.

Husk at to drinker i fly tilsvarer tre på bakken!

5. Ha en positiv dialog med deg selv

Det du fokuserer på, det føler du. I stedet for å tenke «ikke få panikk nå», «ikke få angst», så bør du tenke «jeg velger å ta kontroll», «jeg velger å være rolig». Det kan hjelpe å tenke tilbake på en situasjon hvor var rolig, trygg og sterk, for å hente fram en resurssterk tilstand.

6. Pust

Pusten er et verktøy vi alltid har med oss, og er den eneste av kroppens ubevisste prosesser som vi bevisst kan påvirke og styre. Følelsene våre har en direkte effekt på pusten. En langsom pust med fokus på utpusten gjør at det sendes ut færre stresshormon, og angstnivået dempes.

7. Vær obs på kroppsspråk

Hvis du ønsker å være en trygg passasjer, så må du oppføre deg som en. Fake it til you make it! Unngå å tviholde i armlenet, og å «rette opp» flyet når det svinger. Det eneste du oppnår da er en følelse av å ikke ha kontroll. Rist løs og spenn av i muskler og ledd, beveg håndledd og ankler. En avslappet kropp kan ikke være redd samtidig.

8. Velg sitteplass med omhu

Velg en sitteplass på flyet som du er komfortabel med. Hva som er best for deg avhenger av hva du er mest redd for. Hvis det er turbulens, er det best å sitte lenger framme, for turbulensen er verre lengre bak. Rett over vingene hører man flest lyder.

Som et generelt råd kan det være lurt å velge et sete fra midten av flyet og framover.

9. Ikke overtolk omgivelsene

Riktig tolkning av en hendelse er hovednøkkelen til å håndtere flyangst. Det er fantasisituasjonene du kommer opp med selv som er det «farlige». Kjenner du frykten komme snikende, kan det være lurt å ta en liten realitetssjekk. Kontakt kabinbesetningen for å få avkreftet bekymringen din.