Stian fra Trondheim levde av Instagram. Nå satser han alt på oljer og balsam

For to år siden var Bjørnes ambassadør for en annen produsent av skjeggprodukter. Han skaffet andre ambassadører for merket verden over, og fikk betalt for salg han utløste.



- Det fikk meg til å tenke, hvorfor ikke starte med dette selv? Jeg har selv utvikla formelen og design, leide kontorlokale i fjor sommer, fikk produktene i desember og lanserte nettbutikken, forklarer han.





Bjørnes legger ikke skjul på at mange av følgerne hans på sosiale medier forbinder han med å se ut som en norsk viking. Det ville han derimot gå bort ifra da han startet opp selskapet Hizzi AS.

- Om du googler ordet «hizzi», får du opp treff som «gangster«, «hip» og «cool». I tillegg, da vi tegna opp logoen, så det rett og slett stilig ut.

Ganske riktig - ifølge Urban Dictionary er hizzi «et ord som gjør deg ekstremt gangster, fresh og G».



Humans of Trondheim: Stian fra Trondheim har nesten en halv million følgere på Instagram For snart to år siden gikk Stian Bjørnes (37) fra lukket til åpen konto på Instagram. Dét har han fått mye igjen for.

Stor følgerskare, men de fleste har ikke skjegg

I tillegg til Bjørnes jobber Marius Lund (32) med produktene, i en utvidet rolle som både markedsfører og sparringspartner. Som regel starter de arbeidsdagen med ei treningsøkt, for deretter å samles på kontoret.

- Det er et stort marked for skjeggprodukter, men det er et tøft marked. I utgangspunktet kan du jo lage din egen skjeggolje ved å røre sammen noe oljer på kjøkkenet! Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Det handler mye om å bygge tillit - hvorfor skal folk kjøpe produkter av akkurat deg?





Selv bruker Bjørnes sine egne kanaler for å markedsføre produktene, men det har sine begrensninger - selv om han har nesten en halv million følgere.

- Flertallet av følgerne mine er jo kvinner, så der er det lite skjegg!

Karamellduftende oljer og balsam

Skjeggproduktene, det være seg olje, shampo og balsam eller kammer, produseres i Kina. Bjørnes har gått for den noe uvanlige dufta av karamell.

- De fleste velger kanskje duft av sitrus eller lignende. Jeg ble helt forelska i en pomade jeg hadde som lukta karamell, og bestemte meg derfor for å gå for det. Den lukter likevel ikke for søtt.

Enn så lenge selges produktene over nett, men på sikt ønsker han å få produktene inn hos ulike salonger, og aller helst på flyplasser. I dag selges flest produkter til kunder her i Norge, og i USA.

- Det har vært tøft å hoppe i det, jeg har ingen bakgrunn fra å drive butikk. Det er ikke så enkelt at man bare kan ha en liten startkapital, for så å starte et AS uten videre.

Lei av presset

Den seneste tiden har Bjørnes kunnet leve av inntektene fra Instagram, der han har vært ambassadør og promotør for en rekke produkter og merker. Det har uten tvil gitt mange morsomme opplevelser, muligheter og spennende reiser, men 38-åringen innrømmer at han begynner å gå lei.

- Jeg levde av Instagram og hadde mange og lange større kontrakter. Nå har jeg gitt opp de fleste av dem. Altså, jeg er snart 40 år, og kjenner jeg er litt lei av presset om å konstant måtte være i form, og det å ta masse bilder hele tiden. Jeg liker jo å ligge på sofaen jeg også! Jeg er litt metta.

- Til samme tid er det en god mulighet å kunne starte opp noe eget underveis mens jeg har alt dette, å kunne skape noe som jeg kan fortsette med videre, legger han til.