Ungdommen fortsetter å protestere – nå med nettserie

2. april kommer en serie som følger tre norske ungdommer som tar opp kampen mot vår tids største utfordringer. En smakebit av serien kan ses her.

I serien får vi blant annet følge Penelope Lea, som allerede har markert seg som en sterk stemme i samfunnsdebatten.

Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon Ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne, Grønn Ungdom, har hatt en medlemsøkning på 30 prosent på en uke.

«Penelope er en av initiativtakerne til skolestreikene i Norge, og hun holdt appell for over 20 000 oppmøtte på klimastreik i Oslo», heter det blant annet i pressemeldingen. Her opplyses det videre at Lea i fjor ble den yngste vinneren av frivillighetsprisen noensinne.

«Mission Impact» setter blant annet lupen på norsk våpeneksport, skatteparadiser, FNs bærekraftmål og plastforsøpling.

Serien kan følges på Facebook, Youtube og Instagram.