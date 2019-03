Slik skapte Johan (22) fra Trondheim millioner av konfirmasjonspengene sine

Da Johan Sannan gikk på videregående, skulle russegruppen hans finansiere russelåt, klær og arrangementer. Gruppen letet på nett etter dugnader de kunne tjene penger på.

- Vi fant ikke så mange bra alternativer og jeg konkluderte med at de ikke fantes noen gode nok tilbud, forteller Sannan.

Sannan så et behov i markedet og innså at russegrupper, korps, skoleklasser og idrettslag hadde noe til felles: de trengte en god måte å finansiere ulike formål på.

- Et marked med høy etterspørsel, men dårlig tilbud er et godt utgangspunkt for å starte firma. Så da tenkte jeg at jeg bare måtte sette i gang så fort som mulig egentlig, forteller han.

- Man må ha en indre drivkraft til å jobbe, når andre slapper av med Netflix liksom, sier Sannan.

Hallgeir Kvadsheim: - Slik unngår du luksusfellen som student Vi har pratet med Hallgeir Kvadsheim som gir oss sine beste tips for å overleve økonomisk som student.

Knuste sparegrisen

Rett etter 18-årsdagen registrerte Sannan firmaet sitt: Dugnadseksperten AS.

- Jeg hadde 15 000 kroner i startkapital fra konfirmasjon og bursdager gjennom årene. Så fikk jeg hjelp av en kompis med å sette opp nettsiden. Jeg skulle gjerne ha lånt penger fra banken, men det er naturligvis vanskelig som 18-åring uten inntekt eller sikkerhet å vise til, forteller han.

Sannan forklarer at det ikke alltid er lett å være ung i bransjen, men det er ikke umulig.

- I starten visste jeg ikke hva jeg drev med, noe som kundene må ha merket. Det var litt vanskelig å bli tatt seriøst på den tida, men heldigvis så lærte jeg raskt og kom meg over kneika, sier Sannan.

Han forteller at det viktigste man kan gjøre er å bygge tillit til kundene sine.

- Er man troverdig, og tilbyr attraktive produkter til fornuftige priser, vil ikke kundene velge deg bort på grunn av alderen din, konkluderer Sannan.

Startet med tennbriketter

- Produktet jeg så for meg kom til å selge bra, var tennbriketter. Jeg fant en fabrikk i Tyskland, tømte bankkontoen og fikk et vareparti til Norge, forteller Sannan.

Til det tyske firmaet hadde han introdusert seg selv som «Norwegian business man».

- Den tyske trailersjåføren forventet nok noe litt annet enn en tenåring på moped i joggebukse, med varelager i garasjen til mamma.

- Han knakk sammen da han så meg, forklarer Sannan og smiler.

Fra garasjen til mamma, til lager i Oslo

- Da jeg hadde fått brikkene begynte jeg å ringe rundt til styremedlemmer i idrettslag og elevrådsledere for skoleklasser for å selge. Da varepartiet var solgt, hadde jeg litt mer penger på kontoen enn tidligere. Så da tømte jeg bankkontoen igjen og gjentok prosessen!

Etter Sannan hadde nok overskudd, investerte han i markedsføring og lagerlokale i Oslo.

- Da begynte ting å utvikle seg ganske raskt. Nå har det ballet på seg med kortpakker og sokker i tillegg til tennbrikettene som startet det hele, forklarer han.

Nå selger han mest fra nettsiden sin. I 2018 samarbeidet de med rundt 300 ulike dugnadsgrupper, ifølge Sannan.

Regnskapet for 2018 er ennå ikke utarbeidet, men Trd.by har fått tilgang til en foreløpig regnskapsrapport fra regnskapsfører, som viser at selskapet har omsatt for over 2,3 millioner i 2018.

Ny restaurant i Midtbyen: - Vi er regelløse! For fire år siden flyttet Antonio og Milan inn i et kollektiv i andre etasje i Søndre gate. Nå har de egen pizzarestaurant i underetasjen.

Drømmer for fremtiden

- Jeg er snart ferdig med bachelorgraden her i Bergen, og da får det være nok utdanning for min del. Jeg aner ikke hva jeg kommer til å holde på med om ti år, men jeg håper å kunne drive selvstendig; enten med oppstart av nye selskaper eller eiendomsutvikling. Ellers er det en stor drøm å ha vingård i Italia, men det er nok litt lenger frem i tid!

Han forteller at han ikke vil leve et liv på andres forventninger.

- Når jeg ligger på dødsleiet, er målet å kunne se tilbake på livet og vite at jeg til enhver tid gjorde nøyaktig det jeg selv ville, konstaterer Sannan.