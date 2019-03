Solveig (95): - Jeg liker å gå tur med slike kjekke gutter!

På Zion helse- og velferdssenter sitter tre av fem av grunnleggerne av Livet ut, Julie Kvarme (17), Sebastian Westin Ingebrigtsen (17) og Rakel Elisabeth Håndlykken (18). De vinker til en eldre mann som står i etasjen over med rullatoren sin og ser utover området.

- Han er så søt, sier Rakel.

- Jeg merket at det var trist å være på sykehjem

I fjor sommer hadde Sebastian sommerjobb på et sykehjem. Han var ikke fornøyd med situasjonen til de eldre.

- De fleste satt for seg selv og så tomt ut i lufta, forteller Sebastian om opplevelsen.

Han så potensialet og fikk en idé.

- Sykehjemmene har ikke kapasitet til å få alle i aktivitet, derfor startet vi opp Livet ut, forteller Sebastian.

Ut på tur!

Aktivitør Marius og Sebastian fra Livet ut går sammen med Mari Aspaas (29) fra Zion for å hente Solveig Normann (95) som skal bli med ut på tur. Guttene på nesten to meter kommer inn i den lille leiligheten, som minner om en studentleilighet, til Solveig. Hun sitter med jakka på i en lenestol i det mørke rommet.

- Hva er det dere har spist da, dere som er så høye, sier Solveig til Marius og Sebastian. Guttene ler, og Solveig spretter opp av stolen, klar for tur.

- Oi, det var lyst ute, sier Solveig. Mari lurer på om hun skal hente solbriller, men Solveig forteller at de har hun ikke sett på en stund. Turen går fra Zion til Teglverkskrysset og tilbake igjen.

Solveig går i midten med rullatoren sin, med en høy gutt på hver sin side. Skravla går på Solveig som prater om hennes tid i fotobransjen og om hennes kritiske blikk til media.

Vi er fremme ved Teglverkskrysset.

- Vil du gå tilbake igjen, spør Sebastian.

- Ja! Sier Solveig raskt.

Sebastian spør om Solveig kunne ha tenkt seg å bli med på tur igjen.

- Ja, det vil jeg gjerne! Spesielt når det er med så kjekke unge gutter, det liker jeg vet du, sier Solveig og ler av seg selv.

Ville ikke flytte

Solveig Normann (95) måtte i januar 2018 flytte fra huset på Angeltrøa. Der hadde hun bodd i 50 år, men barna skulle selge huset og flytte med sine familier.

- Jeg ville ikke flytte, jeg trivdes så godt der jeg bodde, forteller hun.

Solveig hadde ikke noe valg, hun hadde allerede fått leilighet på Zion og huset var så godt som solgt.

- Da barna mine var yngre, var det jeg som bestemte. Nå er de voksne, og da bestemmer de plutselig over meg. Det er rart hvordan verden fungerer, sier hun med et smil.

Solveig legger til at det er veldig greit å bo på Zion, tross alt.

Mari jobber fulltid som viljeterapeut på Zion. Hun forteller at Solveig deltar på de fleste aktiviteter.

- Jeg må jo sjekke ut om det er noe spennende som skjer, sier Solveig, som forteller at hun er ganske kritisk til hva hun bruker tiden sin på.

Skal utvide tilbudet

Ungdommene startet opp med sin aller første tur den i starten av mars. Nå drømmer de om å utvide tilbudet.

- Vi har fått utrolig god respons fra både eldre, pårørende og ansatte på Zion, forteller Rakel.

Nå vil Livet ut utvide til hele Trøndelag, og etterhvert ønsker de å få det til nasjonalt.

- Det er et behov for dette. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det kun 12 prosent av boende på eldrehjem i dag, som klarer å fylle minimumsbehovet for daglig aktivitet, det vil vi endre på, forteller Julie, Rakel og Sebastian.

Viljeterapeut på Zion, Mari, synes samarbeidet med ungdommen er supert.

- Jeg har ansvar for alle sammen, og får dessverre aldri tid til å bygge en sterk relasjon med hver eneste en.