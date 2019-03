Dette betaler kvinner mer for enn menn

Det koster å være menneske, men det koster mer å være kvinne. Sminke, accessories og hygieneprodukter er en utgiftspost som ofte er større hos kvinner enn hos menn, men det er tross alt valgfritt å bruke.

Noen ting kommer vi derimot ikke unna, og når vi skal kjøpe eller benytte oss av tjenestene må vi punge ut mer enn våre mannlige venner.

Sjampo

Det fins utallige produkter som lover alt fra glans til ekstra tykt hår. Men har du lagt merke til at disse produktene hovedsaklig er rettet mot kvinner?

Sjampo for menn - altså der det står på produktet at det er for menn, gir deg ofte alt du trenger til en dusj i én og samme flaske. Såpe for hår, kropp og fjes, alt til den nette prisen av kr 20 til 30 kroner.

Skal en kvinne ha sjampo, kroppsåpe og ansiktrens, må hun kjøpe tre forskjellige produkter. På samme butikk som manne-sjampoen vil prisen av dette bli til sammen 70, og da kjøper du de billigste variantene. Skal du ha balsam i tillegg går du fort over 100-lappen.

Frisør

Uavhengig om du har langt eller kort hår, må du som kvinne betale mer for en klipp hos frisøren enn en mann må. Prisene er nemlig basert på kjønn, og ikke lengde og mengde med hår.

Hos en tilfeldig utvalgt frisørsalong i Rogaland koster det for eksempel 795 kroner for en dameklipp og 670 kroner for herreklipp, og hos en annen betaler damene 705 kroner og herrene 575 kroner for en klipp.

Vitaminer

Vitaminer er visstnok ikke bare vitaminer. En pakke med Omega-3 for kvinner koster 87 kroner på en utvalgt butikk, mens en kjønnsnøytral boks med Omega-3 koster 68 kroner.

Kvinnevarianten har riktignok kapsler med vaniljesmak, men jeg tror jeg hadde gått for den kjønnsnøytrale boksen likevel, jeg.

Prevensjon

(Manne)-kondom er gratis på flere helsestasjoner, i tillegg kan du bestille de på nett og få de gratis i posten. Gratis kondomer er selvsagt en fordel også for kvinner i heterofile forhold, men selve bruken er utenfor kvinnenes kontroll. Hvem husker vel ikke filmen «Knocked Up» fra 2007 der Alison Scott blir gravid fordi ONS-en (one night stand, journ.anm) dropper kondomet?

P-piller, p-stav og spiral er prevensjonsmidler kvinnen styrer selv, og de dukker ikke gratis opp i postkassen. Hva man får gratis avhenger av prisen på prevensjonsmiddelet, og hvor gammel man er.

Er du mellom 16 og 19 år får du det gratis av lege, sykepleier eller jordmor. Er du 20 eller 21 år må du betale egenandel, og etter det får du ikke lenger subsidiert prevensjon.

Mensen

... er en utgiftspost som menn ikke trenger å tenke på engang. Syklusene våre varierer, men la oss bruke noen tilfeldige tall for å lage et omtrentlig budsjett.

Si du får mensen hver 28. dag, at du bruker bind og tamponger til 50 kroner for hver syklus, og du har mensen i 40 år. Mensen vil da koste deg rundt 26.000 kroner i løpet av livet - da er ikke prisøkning inkludert.

Du tenker gjerne at det ikke er så mye for en hel mensen-karriere. Men det er ganske mye mer enn det menn betaler, nemlig 0 kroner.

Det finnes alternativer, men heller ikke dette er gratis. Med visse prevensjonsmidler kan du velge å hoppe over mensen, eller stoppe den helt - men, se punkt over. Menskopp er billigere (fra 150 kroner og oppover) men fortsatt en utgift menn ikke har. Skal du gå drastisk til verk kan du sterilisere deg, men - se neste punkt.

Sterilisering

Kvinner betaler 6079 kroner for sterilisering når det ikke er en medisinsk grunn til å gjøre det. Til sammenligning betaler menn 1268 kroner, som altså er rett over 4800 kroner billigere.

Det skal sies at å sterilisere en kvinne er et mye større inngrep enn hos menn, som krever narkose. Hos menn trengs det bare lokalbedøvelse.

PS! Kvinner kommer ikke i overgangsalderen av å sterilisere seg.