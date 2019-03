Rokas (18) fra Hitra bidrar til Krafttak mot kreft på en helt ny måte

Rokas Bliduzius (18) fra Hitra har lagd et eget spill for å samle inn penger til Krafttak mot kreft.

Unikt konsept

- Jeg vil bidra med alt jeg kan. Programmering er en av de beste egenskapene jeg har, så det ble min måte å bidra til aksjonen på, forteller han.

Rokas forteller at det aldri er noen russ som har samlet inn penger på denne måten før.

- Ved at folk gir penger til å bekjempe en ond sykdom, får de noe tilbake for det i form av et artig mobilspill, forklarer han.

I fjor gikk Rokas som bøssebærer. Da møtte han flere småbarnsfamilier som ikke visste noe om aksjonen eller bøssebærere.

- Slik fikk jeg ideen om å lage noe som appellerer til barn. Spillet blir både gøy og lærerikt for både barn og voksne, forteller han.

God respons

- Lokalbefolkningen på Hitra har vært veldig positive til den nye innsamlingsmetoden. Både elever og lærere fra Guri Kunna videregående skole har vist engasjement og støtte.

Rokas forteller at lærere og elever har hjulpet til med å spre ordet.

- Hele lokalbefolkningen jobber sammen for en god sak!

Spillet som heter Bøssebæreren har 80 nedlastninger av spillet som koster 31 kroner.

- Så langt har spillet bidrar med over 2 500 kroner til aksjonen. Vi har også en digital innsamling hvor både bedrifter og privatpersoner har bidratt med penger.

Vil inspirere andre

- Jeg er fryktelig imponert over Rokas sitt initiativ og det han har klart å skapt. Dette blir en spennende, ny måte å prøve og samle inn penger til Krafttak mot kreft på, sier aksjonsleder for Hitrarussen til lokalavisen Hitra-Frøya, Astrid Hjertø.

- Jeg og russegruppa mi mener at det kan være enda flere innovative måter å samle inn penger på, sier Rokas.

- Vi vil inspirere andre russ og resten av Norges befolkning til å gjøre noe som ikke har blitt gjort før. Vi håper at spillet og budskapet om Krafttak mot kreft-aksjonen vil nå lenger enn det den har gjort før, konstaterer han.