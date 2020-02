Rekrutteringsekspert: - Ikke vent til siste skoledag med jobbsøkingen

Det er ikke en selvfølge å få relevant jobb under og etter studiet. Vi har pratet med rekrutteringsekspert og headhunter Rune Lie fra Bjørg Fjell Rekruttering om hans beste tips.

- CV-en er helt avgjørende, forteller Lie.

Han forklarer at han ikke ser på søknaden før CVen, og CVen – den ser han kun på i noen få sekunder. Han legger til at et rekrutteringselskap kommer til å være mindre opptatt av søknaden din i starten av en søkeprosess

- Unngå hull i CV-en og bruk god tid på å lage den, understreker Lie.

Skill deg ut!

Når mange nyutdannede studenter søker på den samme jobben, kan det være vanskelig å skille seg ut.

- Jobb frivillig i enten et politisk parti, en ideell organisasjon eller i en studentorganisasjon. Det kan avgjøre mye, og ser svært bra ut på CV-en, da vil man som student kunne skaffe seg relevant jobberfaring, som er viktig når du skal søke jobb. I tillegg bør man være proaktiv i sin deltidsjobb og ta til seg så mange forskjellige arbeidsoppgaver som mulig. Ha fokus på oppgaver som gir relevant erfaring opp mot drømmejobben, forteller Lie.

- LinkedIn er en annen viktig plattform å være på. Jeg sjekker ofte opp søkere på LinkedIn, da ser jeg hvem folk følger og om de er aktive med å kommentere, sier Lie. Han legger til at det er positivt om du har positive referanser på LinkedIn fra andre.

Han anbefaler å følge organisasjoner og bedrifter du vil jobbe i.

- Kommenter under oppdateringene deres og del relevante saker!

Bygg nettverk

- Det er utrolig mange som får jobb gjennom et familiemedlem, en venn eller en bekjent, forteller Lie. Han legger til at det å bygge nettverk er kritisk for å sikre drømmejobben senere.

- Vær aktiv i studietiden, bli kjent med folk og dra på arrangementer for bransjen, anbefaler Lie.

Vær varsom på sosiale medier

Instagram og Facebook er en del av hverdagen til folk flest. Det er kanskje ikke lett å vite hvor mye en potensiell arbeidsgiver bryr seg om Instagram-feeden til en søker.

- Når det kommer til bikinibilder så har det litt å si på alderen til søkere. Er det en ungdom eller en ung voksen tenker jeg at det er greit, det er en naturlig del av å være ung. Er personen godt voksen ser jeg nok litt annerledes på det, forklarer Lie.

Også når det kommer til festbilder er det situasjonsbetinget.

- Ikke «rølp» i jobbsammenheng og legg ut bilder av det! Er det et litt festlig bilde kompisen din har lagt ut, går det nok greit.

Likevel kan det være lurt å ta en opprydding på sosiale medier når man er i en rekrutteringsprosess, mener Lie.

