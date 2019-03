Maja Stabel (32): - Jeg vil ha en positiv påvirkning på en ellers miljøfiendtlig bransje

Maja Stabel (32) er utdannet klesdesigner fra Oslo Met. Hun har også studert bærekraftig mote i København. Hun startet eget klesmerke i 2013, og har siden da jobbet med merket sitt, vært illustratør og holdt «zero waste»-sykurs.

Da Stabel skulle produsere klær for første gang, ble de lagd i India. Da klærne kom, var det ikke sånn hun hadde tenkt det.

Hun fikk tilbud om å vise kolleksjonen på moteuka i København.

- Jeg takket nei, klærne så bare ikke rett ut, forteller hun.

Nå produserer hun alle klærne lokalt i Rissa og er fornøyd med kvaliteten og miljøavtrykket sitt.

Fra storby til gård

I 2017 flyttet Stabel fra Oslo til Trøndelag.

- Kjæresten min er en odelsgutt fra Byneset, da blir det gårdslivet på meg, forteller hun. Nå drømmer hun om å gjøre om låven til en systue.

Stabel forteller at bransjen som klesdesigner er vanskelig.

- Da jeg begynte med dette tenkte jeg at verden trenger egentlig ikke flere klesdesignere, men jeg prøver å gjøre ting litt annerledes.

Stabel bruker kun gjenbrukstekstiler til klesproduksjonen sin.

- Jeg bruker materiale som designere ikke får brukt opp, eller stoff som er brukt før, sånn som gamle gardiner, pledd og duker, forklarer hun.

- Jeg vil ha en positiv påvirkning på en ellers miljøfiendtlig bransje og er opptatt av at klærne skal ha en «merverdi», ikke bare skal de se bra ut, men de skal også gjøre bra. Jeg vil lage skatter som gir verdens beste samvittighet etter kjøp.

Setter folk i arbeid

Stabel er i oppstartsfasen av et samarbeid med Noris, omstillingsprogrammet i Indre Fosen, som jobber med å gi arbeid til blant annet utviklingshemmede, ungdom og innvandrere som trenger arbeid.

«Noris AS skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv», skriver Noris om seg selv på sine nettsider.

- Vi har en superflink skredder som er fra Syria. Han startet å jobbe da han var ti år gammel. Klærne han lager er av skikkelig god kvalitet, forteller hun.

- Jeg synes det er viktig å holde produksjonen lokalt, både for å bidra til arbeidsplasser og lokalt næringsliv, men også for å minske klimautslipp, som det gjerne blir mye av om man produserer i store fabrikker på andre siden av jordkloden, forklarer Stabel.

Vanskelig bransje

- Klesbransjen i Norge er vanskelig å tjene på, da er det viktig at penger ikke er hovedmotivasjonen. Hadde det vært det som motiverte meg, hadde jeg gitt meg for lenge siden, forteller Stabel.









- Ikke gi om når du møter veggen, for den vil du møte mange ganger, råder hun.

Stabels drivkraft er sterk.

- Jeg ønsker å gjøre en forskjell og å gjøre min egen greie.