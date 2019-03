Dette er landene nordmenn frarådes å reise til, men Jørn (29) har vært i alle sammen

Nordmenn reiser stadig mer og mer.

Noen tar seg friår for å reisa jorda rundt, andre tar både sommer- og vinterferie på andre siden av kloden.

Men selv om det er spennende å oppleve nye land og kulturer, er det lurt å ta et par forholdsregler, særlig når man skal til land som skiller seg vesentlig fra Norge.

Er det noen land man bare bør holde seg langt unna?

Her kan det være grunner til ikke å reise

På Utenriksdepartementet (UD) sine landsider finner man oversikt over alle verdens land, og reiseråd for de landene som er i en ustabil situasjon.

Reiseråd utstedes dersom det er grunn til å fraråde folk fra å reise til bestemte land eller bestemte området i landet.

Vi har satt dem opp på et kart for å illustrere hvilke områder det dreier seg om, og hvilken grad det er på de forskjellige rådene.

De røde landene indikerer et reiseråd som sier at du absolutt ikke bør være i landet, og bør dra så fort som mulig.

De oransje indikerer at det er flere områder som er farlige, og ofte innebærer dette at man kun bør oppholde seg nær hovedstaden, og kun hvis det er strengt nødvendig.

De gule landene har områder som man bør holde seg vekke fra, men store deler av landet er trygt å oppholde seg i.

De blå landene anses som relativt trygge, men man bør likevel ta noen forholdsregler.

Resten (de grå) foreligger det ingen reiseråd mot.

Rådene er basert på både politisk situasjon, kriminalitet, naturkatastrofer og terrortrusler. I tillegg har Folkehelseinstituttet sine egne råd, når det kommer til smitte, hygiene og vaksiner.

UD anbefaler alle som skal reise (særlig til disse landene) å registrere seg her.

– Hør på de lokale

En som derimot ikke helt holder seg til reiserådene, er Jørn Bjørn Augestad (29).

Nå har han vært i alle verdens FN-land bortsett fra Bhutan og Seychellene.

Når Byas kontakter ham, er han på vei til fots til en basecamp i fjellene i Nepal. I starten fulgte han reiserådene, men etter hvert som han ble en mer erfaren globetrotter, gjorde han seg mer egne oppfatninger, basert på råd fra folk han møtte på reisen.

– For eksempel i Afghanistan, ble jeg anbefalt å kle meg i den lokale folkedrakten Shalwar Kameez og bodde hos lokale folk som latet som om jeg var en afghaner. Da fikk jeg mindre oppmerksomhet og fikk sett mye av landet gjennom øynene til de lokale.

Fanny (23) stod fremst på konserter – nå hører hun konstant piping Tilbakeblikk: Festivaler og konserter med høyt volum og musikkavspilling i høretelefoner, gjorde permanent skade på hørselen til Fanny Karin Strand Larsen (23).

– I Pakistan bodde jeg hos noen lokale som anbefalte meg å holde meg inne mens store protester pågikk i gatene. Hadde jeg ikke snakket med dem, så hadde jeg nok havnet midt oppe i det, skriver Augestad i en melding.

29-åringen påpeker at de fleste i krigsherjede områder, som Afghanistan og Syria, lever sine (etter omstendighetene) vanlige liv.

– Jeg ville aldri reist inn i en krigssone, og jeg mener ingen burde gjøre det, men jeg mener Afghanistan oppleves ganske så trygt så lenge man drar på en organisert tur eller knytter seg til noen lokale, sier han.

Bedre føre var...

Det er altså ingen som stopper deg (med mindre du har glemt passet) hvis du vil inn i de mer «utfordrende» landene. Og kanskje blir det en opplevelse for livet? Men noen råd som går igjen, er greit å ha i bakhodet.

– Sørg for at reiseforsikringen din dekker landet du skal til.

– Ta de anbefalte vaksinene.

– Unngå synlige verdisaker, særlig på kveldstid.

– Ikke ta bilder av ting som kan mistolkes, for eksempel politi, sikkerhetsinnretninger, flyplasser og så videre.

2 400 fra 84 land søkte - Nellie (23) fra NTNU kapret drømmejobben Norske Nellie Henriette Nilsen (23), som jobber ved NTNU, utkonkurrerte tusenvis av søkere og fikk jobb i BBC Earth-stallen.

– Vær varsom i trafikken. Ikke ta pirattaxi, helst bestill gjennom hotellet eller lignende, så sjåføren kan verifiseres. Ofte er det tryggest å ha sjåfør fremfor å kjøre selv.

– Ikke ta narkotika. Ja, du skal ikke gjøre det i Norge heller, men i noen land kan det få langt mer alvorlige konsekvenser enn man er vant til. For eksempel på Filippinene har presidenten oppfordret folket til å drepe narkomane. I noen land er også alkohol forbudt.

– Kvaliteten på sykehus er varierende, sjekk derfor opp i dette på forhånd. Det kan også være lurt å pugge landets nødnummer.

– Følge landets skikker og vise respekt for kulturen.

– Bruk sunn fornuft når det kommer til mat: Drikk kun flaskevann og spis gjennomstekt kjøtt.

– I flere land er det lurt å ha passet på seg til enhver tid.

Eirik (24) jobber gjerne 20 dager i strekk for å få tid til dette 24-åringen har som mål å besøk alle landene i Europa før han blir 25. Søndag 17. november kan han endelig løfte champagne-glasset.

Det siste fikk Augestad lære da han var i Burkina Faso i Vest-Afrika. Der ble han fengslet i fem dager for å ikke ha passet med seg.

– Det er et av verdens fattigste land, og fengslene er deretter. Heldigvis fikk jeg ordnet det slik at dem jeg skulle bo med kom med passet til fengselet, og jeg slapp ut, sier Augestad.

Burkina Faso har fått økt terrortrussel i det siste, og vestlige turister har nylig blitt kidnappet.

Foruten å havne i fengsel, har ikke Augestad vært utfor store farene, med tanke på at han har vært i over 200 land.

– Bortsett fra å ha blitt ranet et par ganger, vært litt syk og vært i et par trafikkulykker, så har alt gått bra. Jeg har verken opplevd krig på nært hold eller noen terrorangrep, sier globetrotteren.

Det er ikke til å komme unna at det i noen deler av verden er vanskeligere å reise for både kvinner og homofile.

For eksempel under reiserådet til Algerie, står det at kvinner som reiser alene alltid bør bære giftering, uavhengig av om den er ekte eller falsk.

Under flere av landene står det at kvinner kan oppleve uønsket oppmerksomhet, særlig hvis de går ute alene om kvelden.

Her er noen av de nye reisemålene fra Værnes Nå kan du reise til nye steder direkte fra Værnes, både med og uten charter!

I Malaysia har ikke mann og kvinne lov til å verken klemme eller kysse offentlig.

Homofil oppførsel er fortsatt forbudt ved lov i Algerie, Bahrain, Etiopia, Iran, Kamerun, Libanon, Malaysia, Mauritania, Saudi Arabia, Nigeria, Syria, Sør-Sudan, Tunisia og Uganda (blant landene med reiseråd.) Ifølge The Guardian var det i 2017 forsatt ulovlig i 72 land.

I land som Egypt, India, Indonesia, Jordan, Kongo, Russland og Nicaragua er det ikke lenger forbudt ved lov å være homofil, men det er likevel tabu og kan påkalle negativ oppmerksomhet fra både politi og sivile.

Augestad ønsker ikke å fraråde noen av landene han har vært i.

– Alle land har noe eget ved seg. Landene jeg ville tatt mest forholdsregler i er nok Den sentralafrikanske republikk, Libya og Jemen. Afghanistan og Syria virket hakket mer stabilt da jeg var der, mens land som Pakistan, Algerie og de uavhengige nordlige områdene i Irak og Somalia virket veldig trygge til tross for at folk og kanskje også UD fraråder reise til disse landene, sier Augestad.

Til slutt tvinger vi fram en topp 3-liste over Augestads land, og den er som følger:

Etiopia Madagaskar Pakistan