Fem måter du kan bedre konsentrasjonen din på

Mange av oss kjenner på at vi har et tonn med ting vi må gjøre, men at vi ikke klarer å fokusere på noe som helst.

Det er distraksjoner over alt, men ved å tenke litt utenfor boksen, kan du mobilisere den konsentrasjonen du trenger for å få gjort det du skal. Nettstedet Elite Daily har snakket med en ekspert som kommer med noen gode tips.

1. Del opp dagen din

Ta pauser. Uansett hva det er du prøver å konsentrere deg om, er det ingen som forventer at du hamrer løs på hva enn det måtte være i ett strekk over lang tid. Som regel ender du opp med å gradvis miste alt av fokus mens du holder på.

Når du merker at konsentrasjonen forsvinner, ta en pause. Leser du til en eksamen, ta en ti-minutters pause der du tar en matbit eller slår an en prat med noen. Er du på jobb, ta en liten pause ved å prate litt med en kollega, ta en tur på toalettet, eller hent en kopp kaffe. Pass derimot på at disse ti minuttene ikke blir til 50.

2. Fikle med noe

Finn fram fidget-spinneren, en stressball eller noe annet. Det å ha noe å bruke hendene til, mens du tenker og jobber, kan være en effektiv strategi.

Hold hendene opptatt når hjernen din skal konsentrere seg - dette kan faktisk stimulere tankevirksomheten.

3. Sett på flymodus

Sosiale medier stjeler alt for mye tid. Sosiale medier-apper og meldinger er ofte de to største årsakene til at du sliter med å konsentrere deg.

Sett mobilen i flymodus eller skru av alle varsler, så slipper du alle forstyrrelsene.

4. Prøv å ikke svare på e-poster hele tiden

Sjekk e-post kun en gang i blant i løpet av dagen, eller i det minste kun én gang i timen. Om du konstant sjekker mailkontoen, vil du slite med å holde fokuset på det du holder på med.

Selv om det å ha en ryddig innboks kan gi deg følelsen av at du har kontroll, kan det stjele mye oppmerksomhet fra det du egentlig holder på med. Haster det, ringer folk som regel!

5. Øv på å være til stede i samtaler

Opplever du øyeblikk der noen snakker til deg, og du nikker og responderer, uten å egentlig følge med på hva de sier? Samtaler kan faktisk være gode muligheter for å øve på din egen konsentrasjonsevne.

Samtaler er ofte flyktige nok til at du kan øve på å være til stede i øyeblikket. Snakker noen til deg, forsøk å ikke tenke på noe annet enn hva den andre personen faktisk sier.

Med andre ord, ikke tenk på hva du skal svare, hva du må handle på matbutikken, eller hva du skal se på Netflix når du kommer hjem.