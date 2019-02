Sosiale medier med tiltak mot vaksinemotstandere

Sosiale medier er blitt beskyldt for å tilrettelegge for spredning av feilinformasjon, og dette presset har ført til at noen av nettstedene innfører tiltak for å begrense denne spredningen.

Pinterest bekreftet mandag at de innførte endringer i fjor, noe som første ble kjent gjennom en artikkel i Wall Street Journal forrige uke. Selskapet sier det har blokkert enkelte søk som gjelder vaksiner og kurer mot kreft, fordi resultatene ledet brukerne til skadelig feilinformasjon.

Fjerner inntekter

– Vi vil at Pinterest skal være et inspirerende sted for folk, og det er ikke noe inspirerende med feilinformasjon. Derfor fortsetter vi å jobbe for å holde misvisende innhold unna nettstedet og vår søkemotor, sier en talsperson. Pinterest har også blokkert kontoer og fjerne innlegg som bryter retningslinjene om medisinsk feilinformasjon. Talsperson kunne ikke si noe spesifikt om omfanget av dette.

YouTube sa fredag at de fjerner annonser på antivaksine-videoer og dermed fjerner den viktigste muligheten for å tjene penger på slike videoer.

– Vi har strenge regler om hvilke videoer vi tillater annonser på, og videoer som fremmer antivaksine-innhold bryter med vår veletablerte holdning mot skadelig eller farlig reklame, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Meslingutbrudd

Både i USA og andre steder vokser presset mot sosiale medier som kritiseres for å ha gjort det mulig å bygge opp en antivaksine-bevegelse.

Siden årsskiftet har 159 mennesker blitt syke i flere meslingutbrudd i USA. I de fleste tilfellene dreier det seg om barn som ikke er vaksinert. Helsemyndighetene sier andelen barn som ikke er vaksinert har økt fra 0,9 prosent av barn født i 2011 til 1,3 prosent av barn født i 2015.

Meslinger er en barnesykdom som kan gi alvorlige komplikasjoner og i verste fall føre til døden. Vaksinen inngår i trippelvaksinen MMR – som også beskytter mot kusma og røde hunder – og er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.