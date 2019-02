Fredrik (29) omsetter for millioner i USA: – Jeg hadde ikke peiling på dette

– Man skulle tro at det var drømmelivet, men det er veldig mye jobbing. Det er ikke sånn at jeg fester hele dagen og bruker masse penger, sier Fredrik Bratvold.

For fem år siden flyttet han fra Stavanger til New York for å ta siste året av bachelorgraden i internasjonal markedsføring. Sammen med rundt 50 andre norske BI-studenter fikk han erfare at det ikke var lett å finne et sted å bo.

– Det er en veldig komplisert prosess for å kunne leie enkelt og greit på Manhattan, der de fleste vil bo. Særlig for dem uten amerikansk personnummer, sier Bratvold.

Planla ved siden av studier

Nettavisen var de første som skrev om 29-åringen som irriterte seg over de strenge reglene. Studentene måtte gjerne betale leie for et helt år, selv om de bare skulle bo i byen i åtte måneder.

– Tidlig i utvekslingsåret tenkte jeg at dette ville jeg finne en løsning på, sier Bratvold.

Ved siden av studiene planla han hvordan. Han brukte tiden på å bli kjent med de rette folkene, og forberedte seg på å starte et selskap når studieåret var over. Han lærte seg fort at han måtte innta en annen holdning i USA enn i Norge når han skulle snakke business med newyorkerne.

– Det nytter ikke å ha en mild holdning da. Jeg måtte bli litt mer spydig, sier han.

Uten penger

I løpet av skoleåret startet han et utleieselskap rettet mot studenter fra utlandet. Jobben begynte for alvor da studiene var ferdige. Da hadde han omtrent ingen penger.

– Jeg var akkurat ferdig å studere, og hadde ikke jobbet det siste året. Jeg hadde ingenting igjen når studielånet var brukt opp. Jeg ringte hjem en gang i blant for å få litt penger.

Han luftet ideen sin for flere i klassen i New York.

– Alle likte ideen, men ingen turte å være med. Det er jo ikke garantert at man vil tjene penger, det er stress å fikse visum, og det er veldig dyrt å bo i New York.

Til slutt fikk 29-åringen med seg kompisen Edonis Hasani fra studiene på BI i Stavanger med seg på laget.

– Da han kom til byen, hadde vi ingen plass å bo. En kamerat skulle fikse et sted til oss i Brooklyn, og vi trodde vi skulle få et greit rom på deling. Isteden kom vi inn i et forlatt hus. På rommet vårt sto et akvarium med døde fisk i, og sofaen jeg sov på hadde masse hull. Kompisen min sov på en muglet madrass, sier Bratvold.

Dagen etter fikk de heldigvis god respons fra potensielle partnere på planene sine.

26 mill. i omsetning

Siden har det gått oppover for businessduoen. Det startet med en deal med lokale eiendomsinvestorer for å få innkvartere hundre norske studenter i leilighetene deres.

En serviceavgift på 4000 kroner per student ga dem egenkapital til å utvide bedriften. Siden leide de selv leilighetene, møblerte dem, og leide ut enkeltrom. Det tjente de så bra på at de nå har kunnet ansette folk og kjøpe egne boliger, både i New York og i Los Angeles, hvor Bratvold nå bor. I fjor omsatte selskapet New York Next for 26 millioner kroner, ifølge ham selv. Målet er å kunne kjøpe enda flere eiendommer.

– Da vi startet, visste vi at dette var et sykt marked. Vi håpet egentlig bare på det beste, og så ikke for oss noe tall. I våre øyne har vi egentlig nettopp begynt. Vi føler ikke vi har nådd toppen ennå, sier han.

På en typisk dag jobber han mellom fem og tolv timer.

– Jeg prøver å finne nye hus og leiligheter vi kan kjøpe, og forhandler med skoler og studentorganisasjoner hvor vi får kunder fra, sier Bratvold.

Egentlig hadde han aldri sett for seg å jobbe med eiendom.

– Jeg hadde egentlig ikke peiling på det her! Som mange unggutter ville jeg helst drive med sport, men den erfaringen jeg gjorde meg som student i New York var så syk at jeg ikke klarte la være å prøve å hjelpe andre studenter.