Robins drøm om å dra til Mars kan bli knust av en konkurs

Enveisbillett til Mars, en planet over 50 millioner(!) kilometer unna jorda på det nærmeste, og en reisetid på rundt 8 til 9 måneder.

Frister det?

For Robin Ingebretsen fra Stavanger var dette en stor drøm. Han meldte seg på Mars One-prosjektet, hvor målet var å starte en koloni med mennesker på den røde planeten i løpet av 2020-tallet.

— Da jeg hørte om Mars One, kjente jeg med en gang: Ja, dette vil jeg, sa Ingebretsen i et intervju med Aftenbladet i 2015.

Han var blant 200.000 personer som søkte om å få bli med, 686 av disse var nordmenn. Siden den gang har deltakerne blir færre og færre, til slutt sto Ingebretsen igjen som én av 100 kandidater.

Nå ser det derimot mørkt ut for en framtidig Mars-reise for siddisen.

5. februar ble den kommersielle delen av prosjektet, selskapet Mars One Ventures AG, slått konkurs.

Det var Forskning.no som omtalte saken først.

Pengetrøbbel

Konkursmeldingen slapp selskapet på sin egen nettside.

Spacenews.com har vært i kontakt med Mars One-grunnlegger Bas Lansdorp, men han er svært sparsommelig med å gi detaljer knyttet til konkursen.

– Vi jobber med å finne en investor og en løsning, sier han til nettstedet.

I pressemeldingen opplyser selskapet at gjelden er på én million euro, tilsvarende 9,8 millioner norske kroner.

Mars One Ventures AG var selskapet som skulle sørge for at prosjektet hadde de store, økonomiske musklene som må til for å sende mennesker til Mars.

Det andre selskapet i prosjektet, Mars One Foundation, vil ifølge Lansdorp fortsette å jobbe for sende mennesker til naboplaneten vår.

Likevel, ingen penger betyr ingen reise. Selskapet hevdet at de kunne sende de første bosetterne til Mars for en sum på 6 milliarder dollar, rundt 51 milliarder kroner etter dagens kurs. Dette ble derimot kritisert av en rekke romeksperter som mente summen var for lav.

Ingebretsen: – Fortsatt interessert

Selskapet ønsket å finansiere store deler av Mars One-prosjektet ved hjelp av et realityprogram. TV-seere verden over skulle få være med på opptreningen, reisen og etableringen av en koloni på den røde planeten.

Selskapet ble stiftet i 2013. Målet var å ha «marsboere» innen 2023, men prosjektet har gjentatte ganger blitt utsatt. Siste mål ble satt til 2032.

Mars One Ventures AG har 30 dager på å finne investorer som kan redde dem fra konkursen.

– Om prosjektet ikke lykkes, så har Mars One fortsatt hatt en viktig innflytelse og har bidratt til å få folk til å tenke stort. Bransjen snakker jo også mye mer seriøst om å kolonisere både månen og Mars nå, noe som ikke var et like stort tema før, sier Ingebretsen til Byas.

– Hva tenker du selv om mulighetene dine for å dra til Mars?

– Om jeg ikke får reist til Mars med Mars One, så jobber jo også Elon Musk med noen heftige planer om å gjøre romfart mer tilgjengelig for folk flest. Han har jo planer om å bygge en millionby på Mars i løpet av vår levetid, så det er en spennende tid vi beveger oss inn i, sier 24-åringen.