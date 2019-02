Britisk studie: Unge blir ikke voldelige av dataspill

I en årrekke har man vært bekymret for at voldelige dataspill skal kunne endre barn og unges atferd og medføre at deres oppførsel blir langt mer voldelig i virkeligheten.

En fersk undersøkelse gjort av universitetet i Oxford og publisert i tidsskriftet The Royal Society, viser imidlertid at det er lite hold i den teorien.

Studie: Dataspilling gir bedre engelskkunnskaper Tenåringer som spiller mye dataspill blir bedre i engelsk en dem som ikke spiller. En ny studie viser at hvor mye man spiller veier tyngre en hvilke type spill.

– Ideen om at dataspill gjør folk mer voldelige i den virkelige verden er en populær teori, men den er ikke testet skikkelig over lengre tid, sier professor Andrew Przybylski, som er hovedforsker i undersøkelsen.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra over 2 000 ungdommer mellom 14 og 15 år og deres foreldre. De unge som deltok i undersøkelsen, ble observert mens de spilte spill som «Call of Duty» og «Grand Theft Auto», mens foreldrene ble bedt om å følge opp og holde øye med ungdommenes oppførsel før, under og etter at de hadde spilt.

Hobbyen til «alle» guttene på barneskolen har blitt jobben til Morten (24) Fredag drar Morten «MbL» Levernes til Tyskland for å delta i en turnering i dataspillet Age of Empires II. Reisen og oppholdet betales av arrangøren.

Resultatet viste at det ikke var noen kobling.

– Voldelige spill påvirker ikke unge folk på en aggressiv måte. Men man må kanskje se etter andre ting som kan påvirke unges oppførsel, som for eksempel frustrasjoner eller livskvalitet, sier Przybylski og legger til at man kan se hvordan noen unge kan snakke stygt til andre eller blir veldig opptatt av å vinne.

– Det faller inn under kategorien asosial oppførsel, som kunne vært interessant å dykke ytterligere ned i, sier han.