Instagram strammer inn reglene for bilder av selvskading

Det skjer etter at Storbritannias helseminister Matt Hancock møtte representanter fra flere medieplattformer for å snakke om hvordan man bedre kan ivareta den psykiske helsen til tenåringer som bruker plattformene.

Blant dem som møtte Hancock er gigantene Facebook, Google, Snapchat og Twitter.

Saken har fått oppmerksomhet i Storbritannia etter at 14 år gamle Molly Russell ble funnet død på soverommet sitt i 2017 etter å ha tatt sitt eget liv. Hun skal ha fulgt flere instagramkontoer der det ble lagt ut innlegg om depresjon og selvmord.

– Det er oppmuntrende å se at ordentlige steg blir tatt for å forsøke å beskytte barn fra forstyrrende innhold på Instagram, sier hennes far, Ian Russell.

– Det er på tide at andre sosiale medieplattformer innfører tiltak og anerkjenner ansvaret de har overfor sine brukere om internett skal bli et trygt sted for unge og sårbare mennesker, fortsetter han.

Fjernes fra funksjoner

Tiltaket kommer etter en grundig, global undersøkelse fra eksperter og akademikere om ungdom, psykisk helse og selvmord, ifølge Instagram-sjef Adam Mosseri.

– Den siste måneden har vi sett at vi ikke er der vi skal være på selvskading og selvmord, og at vi må gjøre mer for å holde de mest sårbare menneskene som bruker Instagram trygge, sier Mosseri.

Instagram har aldri tillatt innlegg som fremmer eller oppmuntrer til selvmord eller selvskading, ifølge ham.

De konkrete endringene omhandler henvisninger til bilder av og om selvskading som ikke viser ting som åpne sår, for eksempel bilder av arr etter kutting.

De blir fjernet fra søkefunksjonen på plattformen, og vil heller ikke komme opp som foreslåtte innlegg eller i «oppdag»-funksjonen, der man får se foreslåtte innlegg basert på brukeraktivitet.

Vil ikke stigmatisere

Slike bilder vil imidlertid ikke bli helt slettet, da Instagram ifølge Mosseri ikke ønsker å stigmatisere eller isolere mennesker som kan ha det vondt og som legger ut slike innlegg som et rop om hjelp.

Instagram har også planer om å innføre tiltak for å tilby rådgivning eller annet til mennesker som publiserer eller søker selvskaderelatert innhold.

Hosseini sier målet er å fjerne innhold som kan fordre selvskading, samtidig som man fortsatt skal være et «støttende fellesskap».