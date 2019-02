Dette er de nye emojiene

Den nye oppdatering av emojis inneholder blant annet mer mangfold innen handikap og legning.

Emojiene har nettopp blitt godkjent av Unicode consortium, som er en organisasjon med medlemmer fra Apple, Google og Microsoft og forskningsinstitusjoner og departementer.

Helsesista får egen TV-serie Helsesista inntar nok en plattform for å nå ut til de unge: 1. mars har TV-serien ikke uventet kalt «Helsesista» premiere på TV 2 og TV 2 Sumo.

72 nye emojier og fire Animojier

Denne runden blir det lagt til 72 emojier. Det kommer derimot til å ta litt tid fra det er godkjent i Unicode consortium før emojiene rulles ut til folket.

For de med Iphone X vil det snart komme fire nye animerte ansikter, også kalt Animojier, som man kan leke seg med. Funksjonen krever maskinvare med FaceID, som vil si Iphone x, Iphone xs, Iphone xr og Ipad pro.

En oversikt over alle 72 emojier finner du her.

Glede på sosiale medier

Flere brukere på sosiale medier er fornøyd med variasjonen de nye emojiene gir.

Nettportalen «Nora» skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll En ny nettportal oppkalt etter Ibsens Nora og Noora fra nettserien «Skam», skal hjelpe ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll.

Det har vært kampanjer for å få emojis med handikap. Nå vil det bli både proteser, høreapparat, mennesker i rullestol, samt et større mangfold for legning og hudfarge.

Plan hadde i 2017 en undersøkelse i Storbritannia om mensen. De oppdaget at mange opplever mye stigma og skam rundt menstruasjon.

Første overskudd for Spotify noensinne Spotify har presentert sitt første positive driftsresultat noensinne. Det tilsvarte 900 millioner kroner – mens analytikerne på forhånd hadde ventet et tap.

- Emojier er det internasjonale språket som vokser raskest. Vi konkluderte at en mensenemoji kunne bidra til å jobbe mot stigmaet rundt menstruasjon, skriver Plan på sine nettsider.

Emojien de først foreslo ble ikke godkjent. Da bestemte de seg for å samarbeide med en organisasjon som jobber med blodgivning. Sammen jobbet de frem en bloddråpe-emoji.