Hobbyen til «alle» guttene på barneskolen har blitt jobben til Morten (24)

– Jeg pleier egentlig ikke snakke så mye om dette, men E-sport har blitt voldsomt populært, sier Levernes.

For to uker siden var han i Manchester, fredag venter et oppdrag i Hamburg i Tyskland. Som en av verdens beste spillere får han sponset reise og opphold til turneringen av arrangøren.

– Du lever en guttedrøm?

– He he, det er en fin hobby, sier han og smiler.

– En deltidsjobb

Age of Empires kom ut i 1997 og er et av de største og mest populære strategispillene som noen gang er laget. Det har også kommet flere versjoner og utvidelsespakker av spillet.

På barneskolen spilte «alle» guttene Age of Empires, det var datidens Fortnite. Populariteten har falt, men noen tviholder på det over 20 år gamle spillet.

– Det er fortsatt stor pågang. Akkurat nå arrangeres det en turnering med 60.000 dollar i premiepenger. I turneringen jeg skal delta på i Tyskland, er det mulig å dra hjem 15 000 dollar, sier Levernes.

Med større pengepremier, øker også motivasjonen. Age of Empires II er ikke bare en hobby for 24-åringen, det har også blitt en inntektskilde.

Ifølge nettstedet Esportearnings.com har «MbL», navnet han går under i spillet, tjent rundt 34 000 kroner på turneringsdeltakelser.

Inntekter og donasjoner han får gjennom streamingplattformen Twitch kommer i tillegg.

– Det blir som en deltidsjobb, sier 24-åringen.

Best i verden

Han anslår at han var rundt 7–8 år da han prøvde spillet for første gang. Som 17-åring begynte han å spille online, men gamingkarrieren skjøt først fart etter at Levernes hadde fullført militæret.

– Det var da jeg hadde muligheten til å sette av tid, da fikk jeg også sjansen til å bli god, sier han.

På Age of Empires IIs offisielle rangeringsoversikt, er «MbL» rangert som nummer 1. Listen består av spillere fra hele verden.

Selv tar han dette med stor ro.

– Jeg er inne i en god periode og har vunnet en del, derfor lyver nok rangeringen litt, sier 24-åringen, som selv mener at han burde ligge et sted mellom 5. og 10. plass.

Valgte bort studier

I fjor fullførte han et årsstudium i idrett. Planen var å fortsette med trafikklærer-utdanning, men 24-åringen vraket studieplassen til fordel for spillingen.

– Hvor lenge skal du holde på med dette?

– Jeg tror at jeg begynner å studere til neste år. Da blir det også trafikklærerutdanning, jeg må jo flytte ut snart, sier Levernes og ler.