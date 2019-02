Da både bestemoren og venninnen mistet håret, fikk Anneline (24) en idé

– Jeg valgte å donere bort håret mitt for å kunne hjelpe folk med hårtap. Det å donere hår er en enkel ting som forhåpentligvis kan gi selvtillit til noen andre, sier 24-åringen fra Stavanger til Byas.

Nylig satte hun seg i fristørstolen til Modern Design i Vågen i Sandnes. Det lange, lyse håret ble vesentlig kortere. Ellingsen klippet av hele 45 centimeter.

– Håret mitt vokser tross alt ut igjen, så det er fantastisk å kunne gi bort noe som kan glede andre. Jeg håper jeg kan inspirere andre til å gjøre det samme, sier 24-åringen.

Hårdonor

Motivasjonen var enkel. Ellingsens bestemor mistet håret etter kreftbehandling. En venninne har hudsykdommen alopecia, som fører til hårløse områder på kroppen.

– Jeg tenkte at det måtte være mulig for meg å hjelpe og gjorde så research rundt hårdonasjon, sier 24-åringen

Hun kom over Apollo Hårsenter i Sandnes. Selskapet har 19 avdelinger landet over, og filialen i Sandnes får daglig inn donasjoner fra både privatpersoner og frisørsalonger i distriktet.

– Vi er utrolig glade for alle donasjonene som kommer inn. Hår betyr ekstremt mye for selvtilliten til folk, forteller daglig leder Laura Vea Sørland.

Flere krav

Hun forteller at alt av hår som kommer inn må gjennom en grundig sjekk og oppfylle visse krav (se faktaboks).

Det er fullt mulig å klippe håret selv og enten sende det i posten eller møte opp personlig, men Sørland anbefaler å la frisører ta seg av jobben.

Fakta: Disse kravene må en hårdonor oppfylle Håret må være minimum 20 cm

Håret må være rent

Håret må være sunt og friskt

Håret må være buntet og festet med en strikk øverst

De tar gjerne imot naturlig grått hår

Håret kan ikke brukes dersom det er ått når det sendes inn, slitt eller skadet, eller kortere enn 20 cm

Ønsker flere samarbeidspartnere

Apollo-filialen i Vågen er en del av Modern Design-salongen i samme bygg, derfor har disse to stedene naturlig nok et samarbeid hvor det er mulig å bestille «donasjonstimer».

Ved andre Apollo-filialer er det gjerne andre frisørkjeder som tar seg av klippingen.

– Men vi ønsker å få til et fast samarbeid med flere salonger i distriktet, slik at så mange som mulig kan donere hår, sier Sørland.

Det håper også Ellingsen at flere velger å gjøre.

– Det tok lang tid å spare opp så mye hår, men nå er jeg bare glad for at jeg kunne gi såpass mye og at noen andre får glede av håret mitt, sier hun.