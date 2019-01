Michael (26) er den yngste hotelldirektøren hos Quality Hotel noensinne

Holm startet karrieren sin allerede som 15-åring, da som aktivitetsleder hos Quality Hotel i Kristiansand som var tittelen hans.

– Jeg hadde egentlig en guttedrøm om å bli fotballspiller, men da jeg fikk sommerjobb hos Quality Hotel i 2008, visste jeg allerede da at dette var veien jeg ønsket å gå, sier Holm til Byas.

Nå har han jobbet i alle avdelingene til tre av kjedens hoteller, og regionsdirektør i Quality Hotel, Lars Roalkvam ga 1. januar over roret som hotelldirektør til Holm.

26-åringen er dermed den yngste hotelldirektøren Quality Hotel har hatt noensinne.

– Hva tror du de andre ansatte tenker om at en 26-åring har blitt direktør?

– Jeg tror media tenker mer på det enn de ansatte. Vi har jobbet tett og lenge sammen, og jeg vil si jeg har et godt forhold til alle her på hotellet, uansett alder. Det er også som Petter Stordalen sier, det er ikke alderen som gjelder, men hva man har gjort og den personen man er, sier Holm til Byas.

2019 blir spennende

For Holm har det alltid handlet om å strekke seg etter nye oppgaver, og han mener selv han har vært med på å fornye en bransje som egentlig er ganske tradisjonell.

Quality Hotel Residence ligger midt i Sandnes sentrum. Det er akkurat derfor de også ønsker å være mer en bare et sted man tilbringer natten.

– Jeg er en av dem som ønsker at dette hotellet ikke bare skal være for gjestene, men også for alle andre i byen. Jeg vil at alle må føle seg velkommen til å tilbringe tiden på hotellet, om det er for å spise, samle seg med bekjente eller bare komme innom fordi man er i sentrum, sier Holm til Byas.

Engasjement i lokalmiljøet er spesielt viktig for den ferske direktøren, som ikke legger skjul på at han har store planer for hotellet og vil la Sandnes vokse i takt med regionen.

Enkelt valg

Helt siden han startet i Quality Hotel har visjonen til Holm vært å få en direktørstilling.

Han sier drømmen var å oppnå det i 30-årsalderen, som til og med da er en ung alder å sikre seg tittelen.

Driftsdirektør i Quality Hotel Norge, Henrik Ståhl, har derimot klokkertro på Holm tross en ung alder.

– Han har levert gode resultater i de prosjektene han har vært involvert i flere år på rad, og med sin fremoverlente holdning og brede kunnskap om hotell, var valget av Michael enkelt, sier han i en pressemelding.

Det å ha et mål, men samtidig være inkludert i det alle driver med, er noe Holm mener er viktig for å ha motivasjon til arbeidet sitt.

Han føler de ansatte må være et team som tar vare på hverandre, og da slipper man også å ha den ugne følelsen i magen før jobb.

– Da jeg fikk beskjed om at jeg nå er hotelldirektør, kunne jeg nesten føle at målet mitt var oppnådd. Men nå tenker jeg bare at det er nå jobben min begynner, sier Holm til Byas.