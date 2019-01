Hørt om Slabberas? Trondheims nye sted er nominert til årets kafé

Slabberas er en av tre nominerte til årets kafé.

Den kombinerte kafeen og baren har bare vært åpen siden november, men har likevel rukket å bli nominert i kategorien.

- Det er overraskende og veldig stas, forteller daglig leder Tore Øverleir (35).

En voksende by

Øverleir forklarer at Trondheim er en voksende by, og at det var på tide med en kafé mellom Studentersamfundet og Lerkendal.

- Det har vært tomt her en stund, så ville KLP gjøre noe med det. De tok kontakt med oss, og så ble Slabberas til, forteller han.

Det gikk ikke bare på skinner da Slabberas skulle åpne i fjor.

- Vi skulle egentlig åpne mye tidligere, sier Øverleir. Han forklarer at med mange aktører involvert ble det fort ringvirkninger om en av aktørene var forsinket med noe.

Høydepunktet til Øverleir fra fjoråret var helt klart åpningen.

- Det er artig å «bo seg inn» i et nytt sted, sier han.

Slabberas har tydelig fylt et behov. Under intervjuet er det stor trafikk inn og ut med mennesker i ulike aldre. Ved et bord sitter tidligere byantikvar Gunnar Houen. Samtidig kommer en ung kvinne inn for en kaffe til å ta med.

- Vi har alt fra naboer, studenter og arbeidsfolk som er i området som vil ha en matbit, kaffe, øl eller vin, til folk som kommer fra andre steder i byen fordi de har hørt at vi har god kaffe her, forteller Øverleir.

Ordet slabberas betyr «

sammenkomst hvor man drikker kaffe eller te og kaker, og hvor det snakkes, sladres livlig», ifølge

Det Norske Akademis ordbok.

- En typisk Slabberas-kunde er noen som vil komme for å prate og kose seg, med god drikke og noe attåt, sier Øverleir.

Rykende varm velkomst

- Slabberas har blitt godt tatt i mot av folket, forteller Øverleir. Han forteller at det var stappfullt på åpningsdagen.

- Vi har mange stamkunder allerede, og jeg kjenner som regel igjen folk etter de har vært her mer enn en gang, sier Øverleir. Han synes selv det er hyggelig med en stamplass hvor man blir kjent igjen.

Øverleir lover både stamkunder og nye kunder et spennende 2019.

- Vi skal få til flere arrangementer her i løpet av året, forteller han.

I følge Øverleir vil det bli alt fra kaffe- og vinsmaking og tacofredag til deltakelser i kaffekonkurranser på vegne av Slabberas.

- I tillegg vil jeg gjerne få til noe akustiske musikkarrangement, sier han.





I dag har Slabberas fire ansatte, men ser etter enda en person.

- Det må du jo gjerne skrive, sier Øverleir.

Skal åpne ny Dromedar i vår

Preben Oosterhof, daglig leder av Dromedar forteller at det er hyggelig å bli nominert igjen.

- Det er en anerkjennelse på den jobben baristaene gjør hver dag, sier Oosterhof.

Oosterhof forteller at de har mange stamkunder på Dromedar i Nordre.

- En kombinasjon av det og at vi skaper hverdagsmagi med hver kopp kaffe er nok grunnen til at vi er nominerte.

Dromedar har utvidet med flere kaffebarer de siste årene. I vår skal de åpne enda en i Trondheim.

- Vi har jobbet med dette i over to år, forteller Oosterhof som enda ikke vil røpe hvor i byen den nye kafeen blir.

- Jeg kan røpe at det ikke blir i sentrum, sier han hemmelighetsfullt.

Oosterhofs høydepunkt for Dromedar Nordre i 2018 var oppussingen av kafeen.

- Vi har ikke gjort noe med lokalet på 17 år frem til i fjor, forklarer han.

- Oppussinga ble godt tatt mot av kundene. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger.

Nominert for fjerde gang

Eier og driver av Jacobsen og Svart, Tony Jacobsen, synes det er gøy å bli nominert.

- Det er selvfølgelig artig, men vi er nominert for fjerde gang, så vi vinner sikkert ikke i år heller, sier han og ler litt.

Jacobsen legger ydmykt til at Jacobsen og Svart er den eneste kaffebaren i byen med brenneri og kafé i samme lokale.

- Det blir helt fersk kaffe som er lettere å kvalitetssikre, forklarer han.

acobsen beskriver året som har gått som innholdsrikt.

- Noen høydepunkter fra 2018 var at vi arrangerte barnefestival, i tillegg var vi tilstede ved festivaler som Pstereo og Heim, forteller han.

Likevel lover han at 2019 blir enda mer spennende enn fjoråret.

- Vi har mange planer for året, mye er hemmelig ennå, sier Jacobsen.

- Bruk byen!

Jacobsen synes det er spennende å følge med på utviklingen til Trondheim.

- Vi har mye kult i byen vår for tiden, du kan for eksempel få deg et glass vin og samtidig lære om vinen på Spontan, eller så kan du dra på minigolf på Trondheim camping eller drikke en cocktail på en av mange konseptbarer som Raus eller Nordøst. Det er også blitt mange kule utelivskonsepter i byen vår, sier Jacobsen som lett kunne fått seg jobb som guide i Trondheim by.

Han håper folk er flinke til å benytte seg av alle opplevelsesmulighetene Trondheim har å tilby.

- Ta vare på byen, hvis ikke stikker jeg til et annet land, sier Jacobsen.

Se alle de nominerte og avgi din stemme her!