Fadderuka Quak legges ned: Fikk ikke endene til å møtes

Erik Størdal, tidligere leder og ansvarlig for nedleggelsen av Quak kunne mandag skrive på Fadderuka Quak sin Facebook-side at selskapet legges ned umiddelbart.

- Det er utrolig trist, de siste årene har gått rundt på grunn av folks kjærlighet for frivillig arbeid og stort pågangsmot, forteller han.

Etter fusjonen mellom Hist og NTNU 1. januar 2016 mistet Quak en generalforsamling og hadde ikke et aktivt organ som kunne følge opp. Til tross for dette har virksomheten fortsatt i to år til.

- Det er kun enkeltpersoners innsats som har holdt dette gående, sier Størdal.

I oktober ble det valgt leder og nestleder, men de trakk seg nylig. Etter de trakk seg ble det besluttet å legge ned.

- Alle er ekstremt følelsesmessig involvert i Quak, forklarer Størdal.

Nedleggelsen kommer altså ikke som en bombe på de som har jobbet med Fadderuka Quak, men for de skolene som nå ikke har en fadderuke kan det bli travelt for linjeforeningene fremover.

Takknemlig for Quak

Ola Marius Aune, leder for linjeforeningen ved Dronning Mauds minne Caeca Regina, synes det er trist å høre om nedleggelsen.

- Vi er utrolig takknemlige for alt arbeidet Quak har gjort, sier Aune.

Han forteller at de ikke har rukket å ta en avgjørelse på hvordan de skal organisere høstens fadderuke.



- Vi skal ta et møte neste uke, men slik det ser ut nå blir nok linjeforeningen nødt til å organisere fadderuka, forklarer han.

Over 600 frivillige

Det er lite som engasjerer mer enn fadderuke, skal man tro tallene for antall frivillige i Quak rett.

- Vi har brukt å ha 70 til 80 mennesker i styret og 500 til 550 faddere hvert år, forteller Størdal.

Fadderuka Quaks historie går helt tilbake til tidlig 2000-tall. Noe som for mange kan ved første øyekast se ut som en enkel studentorganisasjon er faktisk en non-profitbedrift som i følge Størdal omsetter for over en million i året, med ansvar for 3000 studenter på det meste.

I 2018 hadde de i overkant av 2000 studenter som deltok i fadderuka, og 500 frivillige.

- Selv om vi har hatt manglende styre i Quak, har det ikke gått på bekostning av opplegget i fadderuka. Det er vi veldig stolte av, sier Størdal. Han ønsker å takke linjeforeningene og sponsorer for samarbeidet gjennom årene.

- Det blir litt kjedelig å slippe endene ut i den store andedammen helt alene, sier Størdal.

Råd til linjeforeningene

Størdal anbefaler linjeforeningene som nå må arrangere fadderuke uten Quak om å rådføre seg med tidligere Quak-medlemmer.

- Det er noen på hver skole, så jeg anbefaler å få råd fra noen som har gjort dette før, sier han.

- Jeg tror det kan være lurt for de mindre linjeforeningene å slå seg sammen om organiseringen av fadderuke. Hvis man er sammen om det tror jeg det vil bli enklere å få til bedre opplegg. Slå dere sammen, del erfaringer, anbefaler Størdal.

- Det er kjedelig hvis det skal bli alle for en, da vil mange foreninger slite med å få til opplegg, konstaterer han.

Aftermovien til Quak for fadderuka 2018 blir den siste i organisasjonens historie:

Ikke enkelt å legge ned en bedrift

Størdal forteller at han er ansvarlig for nedleggelsen av Quak.

- Det kommer til å bli noen travle uker for meg og de andre frivillige nå, sier han. Størdal kommer direkte fra forelesning, hvor han har svart på henvendelser samtidig som han har forsøkt å følge med i timen.

- Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal rekke dette, med skole og to jobber, forteller han.

Størdal håper alle i Quak som har tid, får til å hjelpe med alt som skal til for å legge ned.