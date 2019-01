Dette er verdens mest likte Instagram-bilde

«La oss sette en verdensrekord sammen og gjøre dette til det mest likte bilde på Instagram».

Den 4. januar la den hittil anonyme Instagram-brukeren ved navn @world_record_egg ut et bilde av et tilsynelatende helt vanlig brunt egg, skriver Aftenposten.

I teksten under bildet oppfordrer brukeren til å bidra til å slå den nåværende verdensrekorden i antall likerklikk.

Det er TV-kjendis Kylie Jenner som hadde verdensrekorden i antall likerklikk på den sosiale bildedelingstjenesten Instagram.

På Jenners bilde, med 18 millioner «likes», viser hun for første gang frem sin nyfødte datter Stormi Webster.

Natt til mandag, ni dager etter at bildet ble postet, ble Jenner danket ut av egget. Tirsdag ettermiddag hadde egget 39,9 millioner likerklikk.

Jenner selv har også fått med seg at verdensrekorden hennes omsider er slått. En rekke brukere har trykket seg inn på hennes bilde og kommentert med egge-emojier eller simpelthen ordet «egg».

Som motsvar har Jenner selv postet en video på Instagram der hun knuser et egg i asfalten.

«Ta den, lille egg», skriver hun under videoen.

Den hemmelighetsfulle brukeren bak rekordforsøket har vært sparsommelig med informasjon. Det er foreløpig ukjent hvem som står bak egg-kontoen, hva formålet var og hvordan forsøket kunne lykkes.

Ifølge New York Times postet egg-brukeren et innlegg mandag morgen der de hintet til at de hadde flere mystiske planer på lur og at fase to står for tur:

«Det slutter ikke her, vi har så vidt begynt».

Videre skriver de:

«Dette er galskap. For en tid å være i live».