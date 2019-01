Mia Landsem nominert til årets veiviser: - Du må ha ganske lav IQ hvis du ikke vet at det er ulovlig

Da Mia Landsem var tenåring, ble hun mobbet på skolen og gråt på do i friminuttene. Nå er usikkerheten helt borte. Landsem møter oss i Trondheim med nyfarget hår. Hun er lett å kjenne igjen, håret er langt og blått.

- Jeg bryr meg ikke om folk som ser rart på meg, selv om jeg har blått hår, sier hun. Vi går for å ta en kopp kaffe. Hun drikker koffeinfri te.

- Jeg har sluttet helt med energidrikker og koffein, det er ikke sunt mener jeg.

Det er altså ikke energidrikker Landsem tyr til når hun sitter i timevis foran skjermen for å finne seksualforbrytere på nett.

Overraskende nominasjon

Landsem hadde ikke fått med seg at hun hadde blitt nominert til årets veiviser.

- Jeg ble så overrasket, jeg visste det ikke før jeg var på utdelinga av Årets trønder. Folk gratulerte meg med Ut-Awards og jeg bare; hæ?

Landsem følger nemlig ikke så mye med på det hun kaller «kjendisting», og vet bare hvem halvparten av de andre nominerte er.

- Jeg ser ikke på TV, bare på Netflix, og det litt for mye, forteller hun og ler litt.

- Det er veldig gøy å bli nominert da, selv om jeg ikke liker sånne stemmegreier egentlig, sier Landsem.

Mia Landsem er i Trøndelag for å holde et foredrag i Skaun. Egentlig er hun bosatt i Oslo hvor hun studerer Nettverk og IT-sikkerhet på Noroff. Landsem bruker nesten all sin tid på å hjelpe andre på nett - uten betaling.

- Jeg finansierer livet mitt med studielån og en deltidsjobb i klesbutikk i Oslo, forteller hun.

Vil ha mer nettvett i skolen

Mia Landsem gir ofte råd til de som har opplevd å få nakenbilder og eller video spredt på Internett uten samtykke. Men hvordan kan vi unngå at det er så spennende for folk å dele slike bilder?

- Vi må slutte å legge en Iphone i hånda på unger uten opplæring, sier Landsem. Hun mener det trengs mer opplæring i nettvett i skolen.

- Det hjelper ikke å lære om Excel og Word, hvis vi ikke lærer hvordan vi skal oppføre oss på nett, konstaterer hun. Landsem tror også at flere må si fra til venner og bekjente når de oppfører seg dårlig.

- Er du i en gruppesamtale hvor noen sprer slike bilder, så må du si fra at dette ikke er greit, og så melde deg ut av gruppa, mener hun.

Landsem leser stadig kommentarer om at det er de som tar nakenbilder sin feil. Hun er ikke enig i kritikken og mener at å slutte å ta nakenbilder ikke er løsningen.

- Da gutta sprang inn i garderoben vår på ungdomsskolen og tok bilder av oss, så var det ikke bare å kontrollere det selv som offer, forteller Landsem.

Hun forteller at mange av bildene som blir spredt på nett er bilder tatt av en tredjepart, for eksempel i russetiden eller på en fest av noen som har sex eller utfører seksuelle handlinger. Landsem synes heller ikke politikerne gjør nok for å stoppe fenomenet.

- Vi må få mer nettvett i skolen, strengere lovverk, mer ressurser og økt digital kompetanse til politiet, sier hun.

Landsem opplever ofte at folk ikke ønsker å anmelde hverken fysiske eller digitale overgrep på grunn av den store andelen av slike saker som blir henlagt.

- Med én gang en sak blir henlagt så tror jo folk at den som anmelder lyver, og motparten blir frifunnet. Noen ganger anmelder den anmeldte tilbake for falsk forklaring. Det er frustrerende og undergraver ofrenes sannhet, forklarer Landsem frustrert.





Alle vet at det er ulovlig

- Tror du det hjelper med mer seksualundervisning og normalisering av kropp?

- Jeg tror ikke det er det som skal til nødvendigvis. Folk sprer ikke bilder fordi de ønsker å se noen nakne, det kan man lett få til på nett, forteller Landsem. Hun tror at de som sprer bilder gjør det fordi de får en følelse av makt og å ha noe de ikke skal ha.

- De runker ikke til bildene liksom, det finnes jo HD-porno tilgjengelig i massevis på nett, sier hun.

Landsem sammenligner det med følelsen av å høre en hemmelighet eller sladder som ingen andre vet.

- De får en rusfølelse av å gjøre det, mener Landsem.

- Vet folk at det er ulovlig?

- Det er ganske åpenbart når du lager deg en falsk bruker og må gå gjennom tre steg for å bli med i en gruppe som deler nakenbilder av andre. Du må ha ganske lav IQ hvis du da fremdeles ikke vet at det er ulovlig.

- Jeg hadde bare eldre venner, jeg følte meg mer voksen enn de på skolen

Mia Landsems store engasjement for urettferdighet i samfunnet har mye med fortiden hennes å gjøre. Hun har selv opplevd å bli mobbet. Hennes råd til de som blir utsatt for mobbing og føler seg utenfor er: - hold ut!

- Jeg ser hvor mobberne mine er i dag og hvor jeg er i dag. Mange av dem driver med rus, tar ennå opp fag, noen er blitt både kriminelle og dømt for det. Mens jeg gjør noe nyttig, forteller Landsem.

På skolen var Landsem ofte å finne inne på toalettet i friminuttene.

- Jeg grein og låste meg inn på do fordi jeg ikke ville være alene, eller så hadde jeg brytekamp med gutta i snøen. Jeg fant aldri min plass med jentene. Jeg var en del av gutta, men ikke de «kule», forteller hun.

Hva inspirerer Mia Landsem?

Å bruke utallige timer på å lese sjokkerende kommentarer og prate med offer for overgrep kan være en hard jobb.



- Hva inspirerer deg i hverdagen?

- Når jeg ser det blir en forandring, og at folk setter pris på det jeg gjør og at jeg har alene klart å hjelpe så mange, forteller Landsem. I tillegg til å hjelpe de som har fått bilder spredt på nett, og å gå på skole og jobbe, holder hun også foredrag.

- Når jeg holder et foredrag, som jeg skal igjen i morgen, så er det 300-400 stykker som hører på, og kanskje de tenker seg om en ekstra gang når de eventuelt kommer i en slik situasjon. Det kan faktisk redde liv, konstaterer hun.

Året 2018

2018 har ikke bare vært enkelt for Mia Landsem. Hun har både opplevd hundrevis av trusler, samtidig somat hun har prøvd etter beste evne holde hodet kaldt og å være der for andre mennesker.

- Det er vanskelig å huske å være der for seg selv når man er der for alle andre hele tiden. Jeg glemte å ta vare på meg selv, også fikk jeg et skikkelig breakdown. Men så gikk det litt tid så kom jeg tilbake til meg selv, forteller Landsem. Nå har hun blitt vant til hatet hun får.

- Jeg gidder ikke å lese kommentarfelt eller å svare på meldinger som er drittslenging eller hat.

Landsems høydepunkt for året var å vinne jenteprisen.

Bunnpunktet var noe helt annet enn et samboerbrudd Landsem var gjennom i 2018.

- Man skulle trodd det, men det var faktisk noe av det beste som har skjedd meg, nå dater jeg bare nesten bare damer, sier hun og smiler. Hun legger til at hun trives godt alene, og er sjeldent på dates.



- Bunnpunktet for året er nok hver gang en sak blir henlagt til tross for fullt bevis, bare fordi politiet ikke har ressurser nok, forteller Landsem frustrert.

Ikke la deg bli pressa: «It’s cool to be a freak»

- Husk at uansett hvor perfekt og selvsikker jeg kan virke, så har det vært en lang vei hit. Husk at det er greit at ting ikke alltid er bra. Det er styrke i å vise følelser. Det er viktig å prate med noen hvis man har det vondt og det er ingen skam i å ikke ha det bra, alle kommer til å oppleve det på et tidspunkt. Det handler bare om hvordan du reiser deg etter det, sier Landsem.

I tillegg mener hun at det er viktig å si til ungdom at de ikke må gjøre ting de ikke vil.

– Mange blir presset til å sende nakenbilder og å ha sex av ulike grunner. Selv om det ikke er kult å si nei nå, så er det jævlig kult senere. Og det er kult å være annerledes, det er kult å si nei til tobakk, rusmidler og sex. Gå din egen vei, sier Mia Landsem. Nå skal hun snart holde foredrag foran flere hundre ungdommer for å gi dem det samme budskapet.



