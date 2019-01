Flere tusen mennesker fikk med seg at Veronica hadde sopp i underlivet

«Hei, unnskyld. Jeg lurer på om jeg har sopp i tissen og må ha sånn Canesten, eller hva det heter».

Mange fikk med seg handleturen Fjeld hadde på apoteket, i tillegg til råd om soppbehandling i underlivet. Hele seansen ble nemlig direktesendt og deler av videoen er i ettertid lagt ut på Fjelds Instagram-profil.

Dette er bare ett av flere stunt 37-åringen fra Stavanger har lagt ut på sosiale medier.

– Jeg beveger meg nok på kanten av intimgrensene av og til. Men sopp i underlivet en helt vanlig ting for kvinner, likevel er det noe vi aldri snakker om, sier Fjeld.

– Fyller et tomrom

På Instagram har hun 7400 følgere, i overkant av 20.000 mennesker ser innleggene som Fjeld publiserer på Snapchat.

Her tar hun et oppgjør med kroppspresset som dagens unge utsettes for. Dette har sikret henne en nominasjon til Vixen Influencer Awards i kategorien «Folkets favoritt». Det er publikum som har stemt henne fram.

– Jeg tror jeg klarer å fylle et tomrom. De fleste influenserne er kommersielle aktører som tjener penger på kvinners dårlige selvbilde. Jeg tjener ikke en krone og har en helt vanlig jobb ved siden av, sier 37-åringen, som til daglig er programleder og reporter i TV Vest.

– Hvordan er tilbakemeldingene?

– Overveldende positive, men jeg får noen stygge meldinger også. Likevel ikke så mange som man kanskje skulle tro. Heldigvis er jeg 37 år og tobarnsmamma, ikke 24 år og nyoperert, så jeg har rygg til å tåle det, sier hun.

#yummymummy

Det hele begynte med et bilde Fotballfrue, aka Caroline Berg Eriksen, la ut fire dager etter fødsel på Instagram i november 2013.

Fjeld la ut en lignende bilde av seg selv med de samme emojiene og emneknaggene, bare at hun endret teksten til «5 years after birth»:

– Jeg visste ikke selv at jeg var gravid på dette tidspunktet, men jeg reagerte kraftig på bildet som Fotballfrue la ut. Samtidig spurte jeg meg selv hvorfor jeg gjorde det, kanskje det var jeg som tok feil? sier Fjeld.

Dette ble inspirasjonen til bloggen og minidokumentaren #yummymummy.

Rett etter fødselen begynte Fjeld, i samråd med en personlig trener og helsesøster, et knallhardt treningsprogram. Emneknagger som #fitmom, #noexcusemom og #supermom ble flittig brukt. Hun la også om spisevanene og gikk på diett.

– Ja, jeg gikk ned i vekt, men ikke så mye som treningen skulle tilsi. Vi fant ut at alt det en fødsel fører med seg, som hormonendringer og mangel på søvn, hadde mye og si for om kroppen var mottakelig for trening, sier Fjeld og fortsetter:

– Men personlig var jeg utslitt. Jeg var i ferd med å bli en person som brydde seg altfor mye om utseendet. Barseltiden er til for å bli kjent med barnet, ikke for å bli fit, sier 37-åringen.

En ryddigere bransje

Fjeld innrømmer at hun ikke har så mye til overs for Vixen-kåringene. I fjor ble det mye oppstyr da Ulrikke Falch trakk seg fra konkurransen og samtidig rettet kraftig kritikk mot hele bransjen i en kronikk på NRK Ytring.

Årets juryleder, Astrid Valen-Utvik, deler ikke Fjelds syn om at de fleste influensere er kommersielle aktører som utnytter kvinners dårlige selvbilde.

– Samfunnet er bygd opp av dette på mange måter. Januar blir ofte forbundet med trening og dietter, media må også se sin rolle i dette, sier Valen-Utvik.

Selv mener hun bransjen har blitt ryddigere.

– Det er naturlig siden bransjen har blitt mer profesjonalisert. Man lærer av blemmer, samtidig har det kommet til nye lover og regler. Følgerskaren til influensere baserer seg på tillit, og dersom influenserne ikke er troverdige, vil de ende opp med å vanne ut sitt eget produkt, sier jurylederen.

Mulig vinnersjanse

37-åringen fra Stavanger er i kategorien «Folkets favoritt» nominert sammen med store navn som Isabel Raad, Martine Lund, Funkygine (Jørgine Massa Vasstrand) og Komikerfrue (Marna Haugen Burøe).

Komikerfrue har vunnet kategorien de siste to årene. Fjeld tør ikke å spå et utfall helt ennå.

– Nå er det opp til juryen. Går de grundig gjennom det jeg legger ut, så kan jeg kanskje vinne. Tar de en enkel snarvei, har jeg ikke en sjanse, Isabel Raad har jo gitt ut bok, sier Fjeld.

– Ser du på deg selv som en influenser?

– Ikke før nå, sier hun og ler.

Ønsker du å få et innblikk i hverdagen til Fjeld? Da kan du legge til yummymummy på Snapchat. Vinnerne kåres under prisutdelingen på Christiania Teater i Oslo 17. januar.