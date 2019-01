Anders Eggan nominert til årets veiviser: - Du er ikke rar selv om du tør å prate om følelsene dine

Da Anders Eggan skulle bokse den første proffkampen i Trondheim på 45 år mot ukrainske Maksym Onyshchenko i fjor, brakk han hånda halvveis i kampen. Likevel fullfører han kampen og vinner på hjemmebane.

- Den kampen var definitiv 2018s høydepunkt for meg, forteller Eggan. Året har bydd på både oppturer og nedturer.

- Bunnpunktet er etter hver skade, når jeg må komme meg tilbake igjen. Jeg har egentlig vært uheldig med mange skader, sier han. Han håper 2019 blir skadefritt.

Nyttårsforsett om takknemlighet

Den jordnære trønderen forteller at han ønsker å være enda mer takknemlig dette året.

- Jeg er utrolig heldig som får holde på med det jeg liker, sier han.

I november 2018 kom første episode av TV sin serie «Generasjon Z», der Eggan er med. I serien ser man mye til Eggans foreldre.

- Jeg er takknemlig for at jeg har de foreldrene jeg har. At vi reiser sammen og opplever alt sammen er fantastisk. De er mine beste venner, forteller Eggan. Han får lite tid til andre venner enn trener og far Øyvind og mor Tonje Eggan.

– Når vi er på trening er han trener, hjemme er han pappa. Vi har et utrolig bra forhold, sier han.

Eggan forteller at faren ikke er slik som en annen veldig profilert trener-far: Gjert Ingebrigtsen.

– Han og Gjert er ganske ulike, men pappa er en fan av Gjert altså, sier Eggan med et smil, og legger til at han er fornøyd med hvor streng trenerpappaen Øyvind er i dag.

Det er lov å vise følelser

I «Generasjon Z» ser vi en gråtende Anders etter kampen i Trondheim. Han har ikke alltid hatt så lett for å vise følelser.

- Før holdt jeg veldig mye inne og var redd for å vise følelser, nå som jeg har blitt flinkere på det er det som om en vekt løftet seg fra skuldrene mine, forteller Eggan.

Han håper at han er et godt forbilde for andre, og at spesielt unge gutter vil tørre å snakke mer om følelsene. På selvmordsstatistikken er to av tre som tar sitt eget liv, menn.

- Alle har problemer og tanker, du er ikke rar selv om du tør å prate om følelsene dine, sier Eggan. Han har opplevd å bli tettere med de som står han nær etter at han turte å dele hvordan han hadde det.

– Det er lettere å få støtte når venner og familie vet mer om meg, jeg har også lært utrolig mye om meg selv i løpet av de siste årene, sier han.

Modell i New York

Da Eggan var plaget med skader, tok han seg en pause fra boksinga for å prøve noe nytt. Han dro til New York hvor han signerte en kontrakt med et modellbyrå. Kort tid etter gikk han som modell under New York Fashion Week.

- I New York sier folk ting rett ut. Jeg fikk høre at jeg var for feit, men for meg er det helt uaktuelt å gå ned i vekt for en modelljobb, forteller Eggan.

Han legger til at han fikk høre like mye positivt som negativt.

- Kritikken mot utseendet mitt går inn det ene øret også ut det andre. Det viktigste er at du er fornøyd med deg selv, konkluderer han.

Selv om det går bra med modellkarrièren, vil ikke Eggan prioritere det over idretten.



– Boksing vil alltid være nummer én.

Helst håper Eggan at han aldri trenger å ha noen annen jobb enn boksing, selv når han blir pensjonert fra idretten.

– Jeg har faktisk en barndomsdrøm om å bli brannmann, men ellers skal jeg bare bokse så lenge jeg kan, så tar jeg fremtiden som den kommer, sier Eggan

