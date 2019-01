To butikker legger ned i Midtbyen

- Vi har ikke klart å få lønnsomhet i de to butikkene, og når vi nå ser sviktende omsetning må vi rett og slett ta grep.

Det sier daglig leder for butikkonseptet Ting, Odd Gurvin. Fram til nå har kjeden hatt tre butikker i Trondheim: Ting, Småting og Røst.

Det er de to sistnevnte som nå legger ned driften.

- Når siste åpningsdag vil bli, avhenger av hvor fort varene blir solgt ut. Jeg vil ikke sette noen konkret dato nå.

Endring i forbruksvaner

Småting startet opp i Olav Tryggvasons gate i 2011, og Røst kom tidlig i 2017. Småting er kjedens butikk for barn, og den daglige lederen forklarer at selv om Ting-kjeden totalt sett opplever vekst, har ikke det samme vært tilfelle for barnebutikken.

- Det handler litt om forbruksvaner. Hos Småting er det knyttet til hva ungene selv ønsker å ha, og vareutvalget. Målgruppa er barn i alderen mellom ett og seks-syv år, og i vår digitale tidsalder er det kortere vei til å låne pappas mobiltelefon, enn å leke med for eksempel treleker.

I perioden 2017-2018 har både Røst og Småting hatt en reduksjon på noen tusen besøkende kunder i året, forklarer kjedens daglige leder.

- Røst er en livsstilsbutikk som har både gaveartikler, interiør og klær, og er en butikk som er ganske lik Ting. Den har litt mer eksklusive varer, og selv om vi tok inn et merke som gjorde at omsetningen økte litt, var det ikke nok til å forsvare opprettholdelse av drift.

- Det er veldig trist, men sånn er det i retail-bransjen i dag, det går på marginer.

Tung beskjed å gi de ansatte

Gurvin forklarer at de ansatte ved de to butikkene ble orientert om nedleggelsene rett etter nyttår.

- Jeg har hatt en samtale med alle berørte, og det er ingen kjekk oppgave å gjøre. Det er dyktige folk som elsker det de holder på med, og det å gi en slik beskjed er tungt.

- Vi har gitt dem informasjon så tidlig som mulig, slik at de får tid til å forberede seg og å se seg om etter noe nytt.

I tillegg opplyser den daglige lederen om at de ønsker å samle ulike varer fra Røst og Småting hos Ting Trondheim.

- Trondheims befolkning vil fortsatt finne godbiter fra alle kategoriene i Olav Trygvassons gate. Vi er i en prosess der vi ser på hvordan vi skal kunne klare å gjøre dette for å øke handleopplevelsen til de besøkende.

Utfordrende verdikjede

Gurvin peker også på det han generelt kaller en utfordrende verdikjede.

- Produsent, forhandler og huseier sitter i praksis i samme båt, og alle parter må tilpasse seg forbrukerens endrede handlevaner.

- Huseierne i Trondheim har hatt en «fair» husleie og vi har et godt samarbeid. Men på generelt grunnlag opplever vi både at huseiere krever mer og mer, samtidig som det blir mindre og mindre avanse fra leverandørene. Butikkene blir skvist i midten. På et tidspunkt må hele verdikjeden ta en realitetssjekk og se på sine forretningsmodeller opp mot de endringene som er i markedet. Ansvaret mot kunde ligger hos oss som skaper kundeopplevelsene, rammebetingelsene ligger i stor grad hos våre partnere.