Atle (27) dro til Hellas for å feire jul sammen med 500 flyktninger

– Når du har en jobb, ingen barn og alt du trenger av materielle goder, så gjorde det godt å tilbringe jula i leiren, forteller Atle Førsvoll (27) til Byas.

Mens vi her hjemme spiste oss gode og mette på julemat, åpnet gaver og sang julesanger, ble det en ganske nøktern feiring for den frivillige 27-åringen.

Ingrid (23) satte studiene på vent fordi hun ikke klarte å la være å hjelpe Ingrid Marie Myklebust Haaseth har lenge tenkt på å reise til flyktningleieren i Libanon. Nå har hun gjort det, mens studiene er satt på vent

Jula tilbrakte han i flyktningleiren Nea Kavala i Hellas. Her er 500 mennesker innlosjert i brakker, for det meste barnefamilier og enslige menn fra Syria og Kurdistan. Mennesker som har rømt hjemlandet på grunn av krig og forfølgelse.

– Det gjør alltid inntrykk å være i en slik leir. Du blir veldig bevisst på hvor privilegert du er, sier 27-åringen.

– Intens opplevelse

Førsvoll jobber til vanlig som avdelingsleder i Boreal Travel. Han bruker deler av ferien sin på å jobbe frivillig i den greske leiren.

Han engasjerte seg for første gang i januar 2016. Da hadde flyktningkrisen for alvor preget nyhetsbildet her hjemme i Norge. Han følte at han måtte gjøre noe.

– Da dro jeg til den greske øya Khios, det var en veldig intens opplevelse å ta imot båt etter båt med flyktninger og se så mange mennesker i nød, forteller han.

Mens andre nesten-18-åringer sparer til fylletur til varmere strøk, drar disse jentene til Libanon Malena Tjensvold Reese (17), Cecilie Ydstebø Langvik (17) og Ingeborg Ydstebø (17) skal besøke flyktningleirer i vinterferien. Det tror de kan være en øyeåpner.

Etter to uker på øya, dro han tilbake til Norge og studiebyen Bergen. Her hjemme ble han bedt om å fortelle om opplevelsene sine til elever på videregående skoler.

– Det var et sjokk å komme tilbake igjen. Å møte litt umotiverte elever som har så mange valg at de ikke klarer å velge, kontra mennesker som ikke har et valg i det hele tatt, sier Førsvoll.

Koster mange liv

Han har engasjert seg gjennom organisasjonen Dråpen i havet, en organisasjon som hjelper mennesker på flukt.

Litt senere i 2016 dro han også til Lesbos. En av de greske øyene som flest flyktninger har som mål, men et mål som også har kostet mange livet.

Marit startet nettbutikk - men inntektene sender hun til en god sak For Marit Morch Olsen startet det hele med flyktningkrisa i 2015. Nå vil hun gi til de som trenger det på sin egen måte.

Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) hadde over 878 000 flyktninger og migranter krysset Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten i perioden 1. januar 2015 til 1. desember 2015. Mer enn 3563 mennesker hadde omkommet eller forsvunnet i forsøket, skriver SNL.

Over 33 000 mennesker har druknet i Middelhavet siden 2000. Dette gjør Middelhavet til den farligste grensekrysningen i verden, ifølge FN. 2200 har druknet i 2018, skriver NRK.

Må hjelpe dem

I 2017 besøkte Førsvoll flyktningleiren i Hellas for første gang. Der var han i tre måneder, før han kom tilbake denne jula.

– Det som hadde endret seg i leiren fra forrige gang jeg var der, var mangelen på håp. Det er så mange mennesker på flukt, at noen må vente så lenge som tre år for å få et asylintervju. I mellomtiden er man stuck i leiren, sier Førsvoll.

Denne jula vasket han klær, leide ut sykler, distribuerte mat og arrangerte en liten julefest.

Jula er ikke den største høytiden for flyktningene fra Midtøsten. Men når man først får til en samling, byr på litt chips og skrur på litt kurdisk musikk, så blir det fort et stort øyeblikk for mennesker som har satt livene sine på vent.

– Jeg skjønner at folk kan være skeptiske til flyktninger og migranter, men jeg forstår også hvorfor så mange av dem velger å dra fra hjemmene sine. Vi har ikke noe annet valg enn å hjelpe dem, sier Førsvoll.

– Skal du ned igjen?

– Det er det som er så greit med å ha ferie her hjemme. Det blir nok en tur i løpet av dette året også, sier 27-åringen.