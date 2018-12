Andrea Gladsø (23): - En cavasøndag i Trondheim endte i flytting til Barcelona

I «tilbakeblikk» får du et gjensyn med noen av trønderne vi har vært så heldige å få møte i 2018. Vi gleder oss til å fortelle dere flere historier i året som kommer!

Alder: 23



Jobb: Gründer med eget nyoppstarta klesmerke, @goatbygladso

Instagram: @andreagladso

Følgere: 166 000

Denne uka har Trd.by møtt fyrverkeriet Andrea Gladsø (23), som ikke bare gjør det stort på Instagram, men som nå også er aktuell med sitt eget klesmerke.

Fortell - du har bodd i Barcelona en stund?

- Det var utrolig spontant. Ideen kom på en cavasøndag her i Trondheim, og allerede uka etter reiste jeg til Oslo og videre til Barcelona. Jeg bodde der i rundt ett år, litt fram og tilbake. Det var en fin mulighet, der jeg jobbet med HR for et salgsfirma. Men i september flyttet jeg hjem igjen, og med oppsagt leilighet, ble det rett hjem og tilbake «til a mor». Nå er det fullt fokus på klesprosjektet mitt.

- Du har startet ditt eget klesmerke?

- Jeg har drømt om å lage egne klær, men livet har på en måte kommet i veien. Nå blir jeg snart 24, og tenker det har vært nok eventyr nå. Jeg har klippet og laget egne klær siden jeg var liten. Men jeg har innsett hvor utrolig kostbart det er å starte noe eget. Jeg fikk nesten sjokk - bare det å skape en egen nettside koster flesk.

Andrea forklarer at hun lenge har jaktet etter den rette fabrikken for produksjon av klærne sine. Selv designer og tegner hun alle plaggene. Så langt er fem plagg klare, og 15-20 andre er på tegnebrettet.

- Det eneste er at jeg virkelig ikke kan å tegne, jeg er helt håpløs. Det har vært noen kommunikasjonsproblemer med fabrikken, for å si det sånn.

Hun endte opp med en fabrikk i Hongkong. Ikke helt uten skepsis, forklarer hun.

- Det viktigste for meg er at det er ordentlig, vegansk, «cruelty free» og at menneskerettighetene blir ivaretatt. Det var virkelig ikke så enkelt som jeg hadde trodd.

- Jeg har en variabel stil, så klesmerket vil gjenspeile det, med blant annet «street style». Men en ting er sikkert, det blir vegansk mote, så det blir ikke noe kasjmir, edderkopper eller lamaer her.

- Om du kunne inntatt stolen til Erna for en dag, hva er det første du ville ha gjort?

- Om jeg kunne ha startet et prosjekt om andre meg hadde fortsatt med, ville det ha vært å avvikle kjøtt- og meieriproduksjonen steg for steg. Dyrene i denne industrien er allerede avlet frem, så jeg vil at de skal få leve frem. Bøndene kan overleve på plantebasert produksjon, men det må bli en gradvis endring.

- Hva har bekymret deg den siste uka?

- For det meste har det nok vært hvordan jeg skal få alt til å gå rundt med firmaet og klesmerket. I tillegg har jeg hatt en snegleproblem. På veien der jeg bor er det mange av dem, der de forsøker å krysse veien. Slikt kan jeg bli liggende våken og tenke på. Så i natt sto jeg opp, dro på joggetur, og redda slimålene.

- Dessuten blir jeg stressa for fremtidige reiser. Jeg skal for eksempel til Stavernfestivalen, Barcelona og på Findings - selve reisene dit kan jeg bekymre meg for.

- Hva har gjort deg glad den siste uka?

- Det er kanskje også det at jeg skal reise. Det med reising er todelt for meg, skrekken kommer først når jeg er på vei, og gleden ved å være der kommer etterpå.

- Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Forfedrene mine langt tilbake. Jeg vil se hvor alt gikk galt, bryter hun ut og ler.

- Hva mener du?

- Familien min er ikke rett, den ene er verre enn den andre. Når jeg møter andre familier, ser jeg ingen likhet mellom oss og andre i arten, svarer hun spøkefullt.

- Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Det blir som regel Nordøst, Barmuda eller Søstrene Karlsen. Når du bikker 21-22, faller ikke atmosfæren hos typiske nattklubber i smak lenger. Jeg er glad i musikk, men der klarer man ikke å snakke med folk. Da er det bedre å sitte på Solsiden, kose seg med en kald øl og venner. Da kan man ikke klage!

Er du glad i friluft og det å gå på tur?

- Jeg får lyst til å skryte på meg noe her nå, men jeg er mer aktiv på gymmet. Jeg er glad i campingliv, men det å gå på tur er ikke helt greia for meg.

Hva er det beste - og verste - med Trondheim?

- Det beste er kanskje at trøndere er så imøtekommende, de skaper en egen atmosfære. Det er det jeg savner mest når jeg er bortreist. Vi har definitivt jantelov her, men det er nordmenn i et nøtteskall. Trøndere er likevel mer imøtekommende utenfor grensene, en trønder kjenner igjen en trønder, på en måte.

- Det verste er at byen ikke er så stor, og at du ikke møter så mye nye folk, noe jeg elsker. «Alle kjenner alle» her.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Jeg vet ikke helt med den «kuleste», men pappaen min er i alle fall den artigste. Han er en spesiell skapning.

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagramkjendis»?

- Du kan bli dømt ganske fort, men det kan jeg også forstå - man ser bare et bilde, og fordommer kommer instinktivt. Derfor liker jeg å møte folk i virkeligheten, og er de fortsatt sur da, vel, da får de bare være det. Og uansett hvor sterk du måtte være i pappen, har stygge kommentarer på en dårlig dag en innvirkning.

- Til samme tid har det åpna mange dører. Jeg har fått bli kjent med mye folk, og fått ut budskap jeg brenner for. Det er definitivt mer positivt enn negativt.

- Du får sikkert mange ulike forespørsler?

- Jeg har fått tilbud om å være med i pornofilm. Men man ser fort forskjell på om det er noe seriøst eller ikke. Sånt blir jeg frustrert av, og svarer gjerne ganske humoristisk. Hva tar du meg for, liksom? Ofte later jeg som om jeg er min egen manager når jeg svarer, og da blir det fort stille.

- Hadde livet ditt vært annerledes på noen måte, uten Instagram?

- Nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg hadde kanskje hatt færre bekjentskap og muligheter, men det har egentlig ikke skjedd så mye. Du kan leve på Instagram for en liten stund, men det er både usikkert og ustabilt. Noen blir det, men få blir rik.