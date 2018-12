2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mars

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mars. Husker du noen av dem?

Dette var virkelig tiden for oppstart av hjemleveringstjenester her i byen. I mars ble Trd.bys mest leste sak nyheten om at tjenesten Wolt skulle starte opp med hjemlevering av restaurantmat i Trondheim.

Mange lesere viste også stor interesse for at eierne av Heidi's Bier Bar også hadde kjøpt opp The Mint og Wildside. Sistnevnte har nylig gjenåpnet i helt ny drakt, med navnet Kokomo. Arghh... Hvordan var dette igjen da? Det var det mange som gjerne ønsket svaret på.

Er du en av dem som lar laderne bli værende i stikkontakten etter bruk, eller drar du dem pliktoppfyllende ut samme øyeblikk som telefonen er fulladet?

Kanskje du har noen i husstanden som maser på deg, og sier det er farlig og strømsløsende å la laderen bli stående. Men stemmer det?

Da Trd.by i 2017 publiserte en sak om to unge gründere i Trondheim, lot ikke tilbakemeldingene vente på seg. I mars skrev vi derfor om flere unge telefonselgere ble møtt med blokkert chat når de etterlyste manglende lønn.

En ny tex-mex-restaurant inntok Thomas Angells gate, i de gamle lokalene til Simens Isbar.

- Da vi så at dette lokalet var ledig, tok vi kontakt med en gang. Vi har vært på utkikk etter et lite sted hvor vi kunne åpne, forklarte Oscar Jimenez Salazar, en av medeierne.

- Før var erotiske butikker gjemt bort i mørke smug. Nå ligger de i det travleste gatene i byen, og det sier sitt, sa butikkleder til en av byens erotiske butikker til Trd.by den gang.

Den store «hypen» rundt «Fifty Shades of Grey» har ført til at stadig flere har fått opp øynene for BDSM-produkter. Altså bondage og disiplin, dominans og underkastelse, og sadisme og masochisme.

Bakeripuben Brøøl på Bakklandet lukket dørene etter i underkant av ett år.

- Det er klart det ikke er noe gøy. Noe som dette er aldri artig, uansett hvordan du snur og vender på det, sa en av eierne den gang.

I stua i leiligheten på Møllenberg, også kalt kontoret, var det hektiske dager for Joakim Henriksen (29) og Hans Kristian Lello (29).

- Vi har hatt noen kundemøter her. Det virker som om kundene bare synes det er morsomt og sjarmerende. De har forståelse for at vi ennå er i oppstartsfasen, fortalte Lello.

Den grønne frisørsalongen Coma i Trondheim hadde i alt tre nominerte til en hår og skjønnhet-konkurranse. To av dem gikk helt til topps.