2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mai

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mai. Husker du noen av dem?

Denne fikk en helt vanvittig trafikk i mai. Russens egne låter ble sluppet, og folk kunne stemme på den beste låta. Spørs om noen gikk inn på saken mer enn én gang for å stemme på seg selv, kanskje?

Carina Dahl kunne fortelle at hun fikk en vond avslutning på sin ferie- og jobbtur i vår.

- Jeg trodde jo først at det kanskje kunne ha vært alkoholforgiftning. I ettertid fikk jeg jo høre at de pakker litt av hvert i spriten i Gili, fortalte Dahl til Trd.by.

Det iøyenfallende navnet Analla fikk mye oppmerksomhet da skiltene ble hengt opp allerede i 2017.

- Analla er et jentenavn, og betyr kreativ skjønnhet, sa eier Henki Ofstad til Trd.by.

Det rådet Siri Mittet, som er ekspert på å gi gruten nye bruksområder.

Det skal bli lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men foreløpig må Ismokeking kun selge «godissmak» i Fjordgata, der de åpnet i mai.

- Her må du være 18 år eller eldre for å komme inn, forklarte medeier Per Tomas Fjell.

Helt siden hun var liten har Erika Norwich drømt om å gå på Liverpool Institute for Performing Arts. I mai var det bare en ting som kunne stoppe henne, nemlig penger fra Lånekassen.

- Vi har lenge hatt ønske om enda et bakeri i Trondheim, og har hatt en liste over steder vi kunne tenkt oss. Solsiden har alltid vært høyt oppe på den lista, sa markedsansvarlig i Godt Brød, Kristin Larsen til Trd.by i mai.

Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? I mai snakket vi med Nora Tømmervik, i vår faste utelivserie.

I mai meldte eier og daglig leder av utestedet Red Zone konkurs.

- Jeg har vært på utkikk etter nye lokaler i over ett år, men det florerer ikke akkurat av egnede lokaler i byen, forklarte Kenneth Mårten Mjøsund.

Stig Roar Olsen ble fascinert av gamle ting som fireåring. I sommer skulle han bo på museum i tre måneder.