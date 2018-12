Derfor bør du være på Linkedin

Linkedin skriver på egne hjemmesider at de er verdens største profesjonelle nettverk med over 546 millioner brukere i hele verden.

Da kan det kanskje være en idé å ha en profil der, dersom du ønsker å bygge nettverk eller få deg ny jobb.

Vi har snakket med to som driver med rekruttering som kan hjelpe oss å forstå Linkedin - Regine Eiklid i Hammer og Hanborg og Eirik Sperre i headhunter-firmaet Sperre Rekruttering.

Finner alle kandidatene sine på Linkedin

Sperre forteller at han har over fire millioner kontakter på Linkedin, og når han driver med headhunting, finner han alle kandidatene sine på det digitale nettverket - enten finner han en i sine egne kontakter, eller så er det en av kontaktene hans som tipser ham om andre.

– Dersom du ikke er til stede, så går du glipp av muligheter, sier han.

Også Eiklid tror at en profil på Linkedin kan føre til et førsteintervju.

Vi har oppsummert tipsene til en liten guide. Den får du her.

1. Ha kontaktinfo

– Legg ved enten telefonnummeret ditt eller e-postadressen din, så kan folk kontakte deg, sier Eiklid i Hammer og Hanborg.

Hun forteller at flere ikke har oppgitt verken det ene eller det andre, og tipser til å ha det med.

2. Bruk Linkedin-profilen som en CV

– List opp de stillingene du har hatt tidligere, og skriv en beskrivelse av arbeidsoppgavene dine under, sier Eiklid.

Hun tipser om å ha med den erfaringen som er relevant.

Dersom du lister opp en tidligere stilling på LinkedIn-profilen din, mener Sperre at du må ha minimum en linje under som beskriver hva du har jobbet med.

– Flere har spurt meg om hvordan de skal få jobb etter studiet uten erfaring, men da tipser jeg om å legge ved de stillingene du har hatt. Skriv hva du lærte, hvilket ansvar du hadde, hva du har oppnådd, sier Sperre, og fortsetter:

– Søk alltid etter å vær best på hva du gjør. Er dette en rød tråd igjennom alt du har gjort, øker også tiltroen til at du mestrer også den stillingen du har søkt på, som du ikke har erfaring til. Det handler om holdning og hvilke muligheter du vil skape for deg selv. Fremtidens arbeidsmarked vil være svært tøft. Nesten bare de som skiller seg ut og er mulig å finne digitalt, blir kontaktet, legger han til.

De er også enige om at profilen må være oppdatert.

3. Vær nøytral

Sperre er opptatt av at LinkedIn er et profesjonelt, digitalt nettverk - ikke en variant av Facebook.

Han oppfordrer til å holde tonen nøytral. Det samme gjør Eiklid i Hammer og Hanborg.

– Du trenger ikke å skrive at du er gift og har tre barn. Det er et veldig profesjonelt nettverk, så da må man holde det så profesjonelt som mulig.

De tipser begge to om å ha profesjonelle bilder - det gjelder altså å unngå bildene fra sydenturen i sommer eller toppturen i vinter. Et såkalt «headshot» er å foretrekke.

4. Del gjerne, men ikke for mye

På LinkedIn kan man dele innlegg, akkurat som man kan dele statuser på Facebook. Det er Eiklid generelt sett begeistret for.

– Jeg anbefaler å bruke ferdigheter og anerkjennelser. Her kan du vise hva du kan og ikke vær redd for å skryte. Del og lik artikler, så man kan se hva du interesserer deg for, sier Eiklid.

Sperre mener man kan stille seg et enkelt spørsmål før man legger noe ut.

– Er dette interessant for noen andre enn deg selv?

5. Følg bedrifter du liker

Sperre oppfordrer til å følge bedrifter som du mener er interessante for den retningen du vil jobbe i.

– Det sier noe om hva du interesserer deg i, hva som driver deg og at du følger med på den retningen du vil inn i.

6. Bruk nettverket ditt

Dersom du har en profil, kan det være lurt å få hjelp fra tidligere kollegaer, kunder eller ledere. De kan nemlig «endorse» deg (altså rangere dine ferdigheter) eller legge igjen kommentarer om hvordan du utførte arbeidet - en slags attest, om du vil.

– Dersom du er flink til å nettverke, kan det si noe om deg selv som person, sier Sperre.

Eiklid mener at det er veldig greit at LinkedIn har denne funksjonen.

– Så kan man hjelpe hverandre, sier hun.

7. Ha mange kontakter

Både Sperre og Eiklid godtar de fleste som legger dem til.

– Hva har du å tape, spør Sperre.

– Plutselig dukker det opp en mulighet fra kontakten fra indre Uganda, legger han til.

Eiklid har flere kontakter på LinkedIn en hun har på Facebook.

– Det er lettere å legge til folk du ikke kjenner på LinkedIn. Dersom du er ute etter jobb, vær litt åpen, tipser hun.