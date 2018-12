RBK-proff satser pengene på badekar fylt med saltvann i Trondheim

Det nye senteret til Bare Flyt ligger under bakkenivå i Fjordgata, og åpnet nå i november. Rosenborg-proffen er eier sammen med Magnus Bye Nebelúng, Kjetil Bentdal og Stein Inge Hagen.

- Det kan hende at folk er skeptisk, men du må ha et åpent sinn og stole på at du får slappet av mens du ligger der, sier Bye Nebelúng.

I dag har senteret to «floating-basseng», og et areal på 90 kvadratmeter er ennå under oppussing. Målet er å få på plass to-tre tanker til.

Fakta: Hva er «floating»? Floating har eksistert som konsept i mange tiår, men har først blitt tilgjengelig i Norge i nyere tid. Den første flytetanken ble utviklet av en amerikansk lege på midten av 50-tallet.

Konseptet er at du flyter i kroppstemperert saltvann, uten noe press mot kroppen, enten i en helt mørk og stille tank, eller med valgfri musikk og lys om du ønsker det.

Her i landet finner vi flytesentre blant annet også i Bergen, Sarpsborg, Drøbak, Oslo og Stavanger. Det finnes også en annen tank her i Trondheim på Nardo.

- Tankene er fra en engelsk leverandør, og hver tank koster rundt 300 000 kroner. Så det er klart at det har vært dyrt å starte opp dette.

Mange «nei» på veien

Både Bye Nebelúng og Bentdal er sosionomer, og det var mot slutten av studieløpet at sistnevnte ble introdusert for såkalte isolasjonskammer av en kompis. Nysgjerrigheten ble pirret, og sammen med Bye Nebelúng og Stein Inge Hagen dro han til Oslo for å besøke Bare Flyt der.

Det er Norges eneste franchisekjede innen «floating», og det ble bestemt at karene skulle åpne et eget senter her i Trondheim.

- Hvordan klarte dere å ta dette fra idé til faktisk gjennomføring?

- Vi har fått veldig mange «nei» på veien, vi skal ikke legge skjul på at det har vært mye arbeid for å komme i gang. Det har vært dyrt, og vi fire har investert like mye, sier Bentdal.

- Det var ikke snakk om at vi skulle få noe banklån. Da vi fikk med Alexander ble det litt bedre, men det var veldig vanskelig i starten.

- Først måtte vi overtale foreldre og familie om å stille med sikkerhet, noe som ikke var helt enkelt. De forsto ikke først hva det var, og spurte om vi skulle selge noen form for «badekar-virksomhet», ler Bye Nebelúng.

500 kilo salt i hvert basseng

De to eksisterende bassengene har plass til to personer til samme tid, og senteret tilbyr derfor også muligheten til å flyte to og to sammen. På nyåret vil de også tilby massasje på senteret.

I bassengene er det 500 kilo med salt, av en type som løser seg opp og gir en tetthet som gjør at du flyter.

- Dette vannet har fire til fem ganger så mye salt som Dødehavet, forklarer Bye Nebelúng.

Varmeelementer sørger for at både vann og luft får samme temperatur, og den ligger nå på 35,5 grader. Du skal ikke merke at kroppen flyter i vannet, og etter hvert er det meningen at du ikke skal kjenne hvor kroppen din slutter og vannet begynner.

- Du skal komme i en tilstand som kalles theta state, som er den tilstanden du er i rett før du sovner.

- Tanker om eksamen forsvinner

Inne i flytetanken har to studenter nettopp testet tjenesten en times tid. Dette er andre gang for dem begge.



- Jeg studerer sosialantropologi og skriver en master om yoga, og dette er innenfor mitt interessefelt. Jeg hadde hørt om det før, og hadde lyst til å prøve. Flyting er veldig populært i yogamiljøet, forklarer Lisa Yvonne Mele (26).

Hun forteller at det å legge fra seg alt, også mobilen, gir god avspenning for både nakke og skuldre.

- Men du må få tillit til at du flyter. Det var veldig annerledes nå som jeg prøvde for andre gang. I tillegg bruker jeg en enkel meditasjonsteknikk med pusten, noe som fungerte overraskende bra. Jeg har duppa av flere ganger, legger Mele til.

- I etterkant kjennes kroppen tyngre og treigere, og jeg får en seig, god varm følelse. Siden jeg er student må jeg prioritere, men dette er noe jeg har lyst til å fortsette med.

I motsetning til Mele kjenner lektorstudent John Valstad (25) en letthet i kroppen etter endt flyting. For han er flytingen et forsøk på et avbrekk fra eksamenstiden.

- Jeg ville prøve for å komme unna alt stresset. Tankene flyr når jeg ligger der, og tanker om eksamen forsvinner. Det fungerer som en pause for meg, forklarer Valstad.

- Hvordan føles det å ligge der?

- Du er helt vektløs, det er nesten merkelig. De første 20 minuttene første gangen, lå jeg og lurte på hva dette var for noe. Men den siste halvdelen fikk jeg teken på det, og fikk slappa av og kjente en avspenning i musklene.

Populært hos RBK

Så langt har flere testet tankene i Fjordgata, deriblant en rekke spillere fra Rosenborg. For medeier, investor og rosenborgspiller Alexander Søderlund har det vært en etterlengtet måte å kunne slappe av på.

- Det er mye press i fotball og mye som skjer, og du får nesten aldri slappet av. I tillegg har dette vært en ganske merkelig sesong for oss, og jeg skulle gjerne hatt dette tilbudet for lenge siden, forklarer Søderlund, som har vært her ukentlig siden åpningen i slutten av november.

- Hvordan endte du opp som medeier her?

- Noen venner av meg floatet i fjor, og anbefalte det. Så ble jeg kontaktet av gjengen her. Det har kostet litt penger, men jeg fant en mulighet til å kunne hjelpe folk.

- Det er mange som sliter med stress og psykiske problemer, så det å kunne hjelpe noen er veldig viktig.

«Sosial detox»

Rommene til tankene er lydisolerte. Du kan derfor velge å ha det helt stille, eller du kan også sette på din egen musikk. Lys kan du også regulere selv.

- Hva er denne flytinga godt for?

- Hode og kropp henger sammen, og for toppidrettsutøvere eller andre som opplever stress eller press kan de få en pause her. Det fysiske og psykiske henger sammen, og for oss som er sosionomer, ble vi bitt av basillen, forklarer Bye Nebelúng.

- Floating kan brukes av toppidrettsutøvere, kunstnere og artister, folk med leddplager, og alle andre som trenger å stresse ned.

- I dag må vi bearbeide informasjon hele tiden, der mange inntrykk krever vår konsentrasjon. Det er ikke gitt at hjernen vår er skapt for det. Det er behov for å kunne ta en pause, vi kaller dette en «sosial detox», legger Kjetil Bentdal til.