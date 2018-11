Sophie Elise: - Å fjerne silikonpuppene blir som å miste en arm

Forfatteren, bloggeren, artisten og tv-personligheten, i den rekkefølgen i «bioen» på Instagram, hadde ingen forventninger til anmeldelsene av den nye boka.

- Jeg er veldig klar over hvem jeg er og hvordan jeg har fått en fordel, som mange kan mene er urettferdig, fordi jeg har fått muligheten til å gi ut bok. Mange kjemper for å få det til, men får ikke gjort det. Jeg var forberedt på lunkne anmeldelser, men det gikk jo bra. Det betyr mye for meg, siden jeg har skrevet boka helt selv og ikke fått noe hjelp. Det er min egen innsats som ligger bak.

Trd.by fikk også Sophie Elise til å parodiere sin egen parodi i «Parterapi». Se videoen her!

Sophie Elise var denne uka på besøk i Trondheim, som en del av en omfattende signeringsturné for sin siste bok, «Elsk meg». Trd.by møter henne og venninnen Fetisha på en restaurant etter signeringen.

- Det var veldig gøy, alle var så snille! Jeg begynte å gråte litt, fordi noen begynte å fortelle meg om ting som er veldig personlig for dem, og som knytter boka mi inn i deres liv. De forteller hva bøkene mine har betydd for dem i ulike perioder, og det er så fint. Det er kult når folk tør å åpne seg, de har bare noen sekunder på å få si noe. Det å klare å si noe som er skikkelig personlig, synes jeg er så fint. Og så er jeg veldig lettrørt.

Skal fjerne silikonen: - Det blir som å miste en arm

Med bloggleserne og følgerne sine på Instagram delte hun nylig at hun var på nakenshoot - for første gang. Noe som på mange måter også føltes som en avskjed med det som har vært en del av henne siden hun var 18 år.

- Ja, det er faktisk første gang. Jeg har jo tatt bilder i FHM og i undertøy, men jeg har aldri tatt bilder helt naken, ikke for privat bruk heller. Jeg hadde en veldig flink fotograf, jeg ville holde det sort-hvitt og kunstnerisk, ikke mot glamour. Selv om jeg ikke vil late som om jeg er for god for det heller, men jeg ville ha et slikt bilde av meg. Jeg har gjort «Skal vi danse», har trent og er i god form, og ville ha et bilde å se tilbake på.

- Og du holder på å bestille en operasjon i disse dager?

- Ja, jeg har veldig lyst til å fjerne silikonen helt. Det betyr ikke at jeg ikke kommer til å ta det igjen senere. Men jeg tok silikon da jeg var 18 år, og jeg vil oppleve hvordan det er å være meg selv i mitt voksne liv.

- I årene før operasjonen levde jeg slik at jeg ikke aksepterte hvordan jeg så ut. Jeg vet det kommer til å bli helt jævlig, det blir som å miste en arm siden jeg er så vant til å ha dem. Det blir sikkert mye heng og rart, men jeg er også gira på å gjøre det. Jeg kommer til å gjøre det, jeg har bestemt meg, men gud, det blir rart. Det blir mest sannsynlig før jul. Det kan godt hende jeg tar silikon igjen, men jeg tenker i alle fall å gi det et år.

- Alle kan gi ut én god bok, men ikke to

På mange måter har denne høsten vært den store bloggbokhøsten. Er det slik at når man blir stor på nett, skriver man bok?

- Ja, jeg tror det kan skyldes ulike ting. Det å ha en bok er på en måte et kvalitetsstempel, men bokbransjen opplever dessverre en nedgang, der færre og færre kjøper bøker. Forlagene har et visst budsjett de må innfri, og da må de hive seg rundt.

- Det er nok ikke tilfeldig at alle disse bøkene kommer nå. Jeg har snakket med mange influensere som aldri har tenkt på eller hatt lyst til å gi ut bok, som har blitt kontaktet. Det betyr ikke at bøkene er dårligere, men jeg tror det er et symbol på tida vi er i, at forlagene merker på nedgangen og at influenser-bransjen tar mange av pengene som bokbransjen kanskje fikk før.

- Jeg synes det er bra, for jo flere som leser bøker, jo bedre. Og når noen sier at min bok er den første de har lest, tenker jeg det er bra, kanskje det ikke blir den siste om de likte den.

- Du definerer deg selv først og fremst som forfatter nå?

- Det er vel det som høres kulest ut. Er jeg i utlandet, og noen spør hva jeg gjør, svarer jeg «I'm a writer» Det heter vel egentlig «author», men jeg har så dårlig engelskuttale at jeg sier «writer».

- Jeg hadde ikke kunnet skrive det i bioen min før, men nå som jeg har skrevet to bøker, kan jeg kalle meg en forfatter, selv om jeg sier til forlaget at når jeg har gitt ut tre, ja da er jeg en forfatter. Alle kan gi ut én.

- Men ikke to?

- Vel, i alle fall ikke to gode? I en første bok kan du bare fortelle livshistorien din, den kan du ikke fortelle to ganger.

«Skal vi danse»-exit og hevnporno

Bloggeren ble stemt videre uke etter uke, men til slutt sa det stopp. Sophie Elise forklarer at tiden etter «Skal vi danse» både har vært tung, men også en lettelse.

- Først var det veldig tungt, det var ensomt og rart. Psykologen i TV 2 anbefalte det til både meg og produksjonen, og det var litt deilig, da sto ikke det valget bare på meg. Da jeg merket at jeg ble letta etterpå, var det tydelig at det var riktig for meg å gjøre. Det var dritvondt i starten, plutselig sto du på utsida av det samholdet, som bare fortsetter uten deg. «The show must go on», og det gjorde det også. Jeg klarte ikke se på det på tv etterpå.

- Etter et par dager, ei uke, skjønte jeg at det var veldig riktig, og nå blir jeg glad for komplimenter jeg får for deltakelsen. I starten tenkte jeg bare «å gud, jeg vil ikke høre det, jeg vil ikke snakke om det», fordi det føltes så feil. Hadde jeg ikke trukket meg, kunne jeg ikke sett på det nå som en fin opplevelse. Hadde det gått én uke til, hadde det bare vært fælt.

- Du hadde mange sterke koreografier. Tror du at deltakelsen din har endret noen oppfatninger om deg?

- Ja, det vet jeg at det har. Det merker jeg veldig godt, også på boksigneringene. Både blant eldre og blant yngre, nesten alle! Nå synes de at jeg er kul eller kanskje ser meg sånn som jeg er, noe som er hyggelig. Men på en måte tenker jeg at jeg har alltid vært her, og jeg har alltid vært sånn. Opplevelsen forandret meg veldig mye, jeg ble kanskje litt mer lett til sinns, flinkere til å prate med folk, flinkere til å vise meg selv. Jeg har nok forandret meg på grunn av det, og det er det fint at folk har fått se.

- Nylig blusset hevnporno-tematikken rundt deg opp igjen. Hvordan er det å stå i dette så offentlig?

- Alle som opplever det jeg opplevde, som hevnporno og deling av bilder, har det like ille, det er ikke noe verre for meg. Det hadde vært verre om jeg hadde vært 14 år, ikke offentlig, og det hadde skjedd på skolen jeg gikk på. Det hadde vært mye verre. Jeg var vant til å takle mye press og kriser, men jeg hadde også tid og penger til å ha advokat og faktisk kjempe. Ikke alle har de samme ressursene.

- Det at det nå blusset opp igjen er selvfølgelig jævelig unødvendig og trist, og aldri noe jeg ønsket. Men det er noe aktuelt som skjer med mange, så jeg håper at min rolle i dette gjør at færre deler. Men dessverre fikk ikke han som gjorde dette mot meg noen dom, og det gjør meg veldig trist. Hadde han fått det, tror jeg det kunne ha vært til skremsel. Jeg håper likevel at det fører til at flere anmelder. Da jeg kom til politiet visste de ikke hvordan de skulle håndtere en sånn sak, fordi det er så få som anmelder.

«Å komme til Trondheim føles som å komme hjem»

Er det noen som vet hvordan det er å ha en hektisk hverdag, er det Sophie Elise. Som hun selv sier, selv om det er hyggelig å reise rundt for å møte leserne sine, er det «den verste timinga ever».

- Jeg har kjøpt hus, skal pusse det opp, kjæresten min har mange eksamener, jeg har gjort «Skal vi danse», og nå bokturné, så det er masse. Men på en eller annen måte litt deilig også, bare å ikke måtte «deale» med det huset. Jeg har en legitim grunn til å slippe å hjelpe til med oppussinga.

- Du skriver på bloggen at det å komme til Trondheim føles som å komme hjem?

- Ja, jeg har bare vært her tre-fire ganger, men jeg er jo fra Nord-Norge, og det er litt samme type folk. Dere har mange kule plasser, utesteder og restauranter, og folk er litt mer «på». Jeg føler at det å bo i Trondheim er et veldig bevisst valg, du havner ikke bare her, folk har lyst til å bo her. Jeg kjenner mange som har flyttet hit, og mange som bor i Oslo nå som gjerne skulle fortsatt å bo i Trondheim. Det virker som om folk har en veldig sterk tilknytning til denne byen.