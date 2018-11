Med disse enkle tipsene blir du bedre i sjakk

Sjakk er igjen i vinden, med Magnus Carlsen og sjakk-VM i London.

Kanskje skulle du ønske at du var litt (eller ganske mye)bedre i sjakk, så du kunne engasjere deg i diskusjoner om hvilke trekk Carlsen burde ta?

28. november er VM over for denne gang, men det betyr at du har to år å øve deg på til neste gang «alle» blir ekstra opptatt av sjakk. Det passer egentlig ganske fint:

– Det er lett å lære reglene i sjakk, men det tar lang tid å bli god, sier Erik Fossan i styret i Stavanger sjakklubb (som Magnus Carlsen var med i fra 2013 til 2018!).

Petter (31) designer brettspill til folk i hele verden Petter Schanke Olsen har laget brettspillet «Donning the Purple», som går ut på å bli keiser over Romerriket.

Her er sjakkekspertens beste sjakketriks:

Ha et ordentlig sjakkbrett

Ruter er jo ruter, men det kan være lurt å ha et spillebrett av ordentlig kvalitet.

– Plastbrikker velter lett. Et fint trebrett er innbydende, og fungerer også som pynt, mener Fossan.

Det gir også en annen fordel:

– Når sjakkbrettet står fremme, er det mye lettere å begynne å spille enn hvis det står pakket sammen.

Velg riktig farge

– Jo bedre man blir, jo viktigere er de hvite brikkene, sier Fossan.

De får nemlig starte først.

– Men når man er nybegynner, gjør man ofte en del feil uansett, så det har ikke like mye å si. Men ellers er det en fordel å få første trekk, sier han.

Fortnite fikk flest stemmer – ble årets spill Det populære spillet Fortnite vant prisen for årets spill under Golden Joystick Award i London.

Finn en passende åpning

Det finnes mange måter å åpne et sjakkspill på, og sjakkeksperten vil ikke gi noen råd om hva som er best.

– Det gjelder å finne en åpning som passer sin stil. Noen liker angrepsspill, for eksempel. Spillet blir som regel ikke avgjort av åpningen uansett, sier han.

Ofre de minst viktige brikkene

Dronningen er ansett som den beste brikken, mens kongen er den man skal beskytte.

– Alle brikkene er egentlig viktige. Det viktigste er samhandlingen mellom dem, sier Fossan.

– Men skal du ofre en brikke, er det enklere å ofre en bonde, som man jo har åtte stykker av.

Begynn på nettet

Internett er et bra sted å begynne, enten du laster ned en app eller velger deg en side på nettet.

– Absolutt! Der kan man spille mot folk over hele verden, få en rating og følge sin egen framgang. Sånn sett er sjakk genialt, man kan følge med på om man blir bedre, sier Fossan.

Les en bok

Fossan anbefaler boka « Lær sjakk: Fra begynner til turneringsspiller» av Øystein Brekke.

– Her kan man lære seg det mest grunnleggende. Det er en enkel og bra innføringsbok, mener eksperten.

Meld deg inn i en klubb

Nei da, du trenger ikke kunne mye sjakk for å bli med i en sjakkklubb. Det kan være veldig lurt hvis du vil bli god, og det er lett å komme inn i miljøet, mener Brekke.

– Hos oss har vi egne grupper for de som er nokså ferske, og vi samles hver uke. De siste årene har det vært mange voksne som har fulgt med på sjakk på tv og er blitt interesserte i spillet.