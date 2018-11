Spesielle sminketrender herjer på Instagram: Bruker voks for å endre nesa

Om du er en hyppig bruker av Instagram, legger du fort merke til når et eller annet, stunt eller trender, tar av og «går viralt».

En rekke brukerkontoer med store følgertall, viser utrolige før-og-etter-videoer. Enten fjernes sminke, eller så påføres den med fascinerende endringer.

Men nå om dagen skal det mer til enn å putte på fargelinser eller ta av og på falske vipper. Akkurat nå florerer det videoer som er noen hakk heftigere enn som så. En rekke medier, deriblant Cosmopolitan, har omtalt fenomenet.

Neser av voks

En av de siste, merkverdige trendene på sosiale medier er å «bygge om» nesa med voks. Med andre ord, en form for midlertidig neseoperasjon. Det hele stammer fra Asia, og da i hovedsak fra Kina.

I kommentarfeltene under disse videoene er andre brukere i villrede - hvordan i alle dager gjør de det? Svaret er rett og slett skulpturell voks, lik den makeup-artister bruker når de skal forme ansikt eller lage falske sår. Med andre ord, det hele begynner nesten å minne om halloween.

Om ikke annet, er disse videoene mildt sagt fascinerende å se på. Det hele topper seg når voksen skal av - kanskje ikke noe du bør gjøre foran en splitter ny flamme?

Kjever med teip

Den samme gjengen som justerer litt på nesa i sminkespeilet, er heller ikke fremmed for å endre litt på kjeven. Også denne trenden har sitt utspring i Asia, og da spesielt blant kvinner i Sør-Korea - og er også omtalt av flere medier. Du finner en hel haug av disse videoene både på Instagram og på Youtube.

Med gjennomsiktig ansiktsteip løftes og strammes huden. Teip, enten den er ment for hud eller ikke, er allerede flittig brukt av sminkører som for eksempel ikke vil at øyeskyggen skal drysse ned på kinnene under påføring.

Men teipbruk under halsen er kanskje på et helt nytt nivå?