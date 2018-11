Lasse fra Trondheim startet app og nettbutikk med kompisen. Nå har de tusenvis av brukere

- Vi har møtt veldig mange positive folk, og opplever at det er en grei bransje å etablere seg i. Vårt fokus er enkelhet, forteller Lasse Brurok (32) fra Ranheim.

I januar lanserte Brurok, Arne-Morten Williumsen og Magnus Viermyr appen og nettbutikken «Bookis». Der kan privatpersoner kjøpe og selge brukte bøker, i tillegg til å kjøpe nye. Ifølge Brurok har «Bookis» fått full støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Forrige uke åpnet de opp for at også trondhjemmere kan selge og motta brukte bøker på dørmatta.

- Hvis jeg kjøper en bok av deg, og du er i Trondheim og jeg i Oslo, så kan du legge boka di på dørmatta på kvelden - så kommer avisbudet og henter boka og frakter den til døra mi, forklarer han.

Brukte sparepengene sine

Mens Trd.by snakker med Brurok på telefonen, får han melding om at kundene nå kan kjøpe og selge bøkene sine fra hele landet. Frem til nå har det kun vært mulig i de største byene.

- Men det må sies at det ikke er alle adressene det kan sendes fra, fordi avisbudene må ha nøkler til oppganger. Det er veldig få det gjelder, men det hender. Da melder de det inn til oss, så gjør vi alt vi kan for å ordne det, sier Brurok.

Brurok har bakgrunn fra åtte år som offiser i hæren, og forteller at han ble kjent med med-gründer Williumsen da de gikk befalsskolen. Ideen til «Bookis» kom etter at Williumsen hadde vært på et foredrag om bokbransjen.

- Han kom hjem til meg og begynte å fortelle om foredraget. Vi synes det var interessant at ingen ville at det skulle være bruktmarked i bokbransjen, det er litt merkelig, sier Brurok.

- Vi begynte å snakke med folk i bokbransjen, og etter hvert hadde vi identifisert noen problemer vi ville løse. Så brukte vi sparepengene våre og begynte å utvikle «Bookis». Det er bakteppet for hele reisen, legger han til.

Etter hvert fikk gründerne med seg tredjemann Magnus Viermyr, og nå har konseptet 15 000 registrerte brukere.

- Men vi har også brukere som kjøper nye bøker, og da må du ikke registrere deg.

Han forteller at de selger omtrent like mange brukte bøker, som av nye.

- Det har variert litt. I august var det helt klart mer brukt, da det gikk vanvittig mye brukte pensumbøker. Men nå i det siste har vi solgt litt mer nye bøker, sier Brurok.

- Nå tester vi en del

Ifølge Brurok har de ennå ikke tjent inn pengene de har brukt på å utvikle «Bookis».

- Det vil vi gjøre neste år. Nå før jul går vi i null måned for måned, og regner med å gå i pluss i desember - slik det ser ut på tallene nå, sier han.

Han forteller at de den siste tiden har testet ut forskjellige fraktmåter.

- Altså hurtig levering, og det har vi klart å nå de siste ukene. Hvis man bestiller en bok før klokka ni på kvelden, har du den på dørmatta før klokka sju neste morgen. Nå gjelder det bare på Østlandet, men vi kan åpne for det i resten av landet også. Nå tester vi en del.

I tillegg til å selge bøker, forteller Brurok at de også skal gå i gang med kjøp og salg av brukte og nye mobiltelefoner.

- Og det ser ut som vi skal ta både «Bookis» og den nye plattformen ut i Sørøst-Asia.

Men først skal han ta med seg Oslo-kompiser på Ranheim-kamp mot Vålerenga.