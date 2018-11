De sporer opp tidligere sexpartnere: - Folk blir overrasket over at de kan ha gonoré i halsen

Tidligere denne uka skrev Adresseavisen at St. Olavs hospital og Trondheim kommune advarer mot en bekymringsfull økning av kjønnssykdommen gonoré. Ingunn Meyer er fagansvarlig sykepleier på poliklinikk for hud- og kjønnssykdommer, og må ringe folk for å fortelle dem at de kan være smittet.

- Når vi har en person som er smittet, må vi ta en samtale med dem for å finne personene de har hatt sex med i løpet av de siste seks månedene, forteller hun.

De som er smittet får mulighet til å kontakte tidligere sexpartnere selv.

- Hvis de ikke ønsker det, tar vi kontakt med dem. Og uansett om den som er smittet tar kontakt, må vi uansett sjekke om vedkommende har blitt kontaktet, sier Meyer.

Bruker sosiale medier

Hun forklarer at de vil ha navn og telefonnummer, i tillegg til å vite hvor de tidligere sexpartnerne kommer fra. Men det er ikke alltid at den som er smittet har tilstrekkelig med kontaktopplysninger..

- Da må vi jo prøve å finne ut hvem de kan være - det kan være litt av en detektivjobb, og tar tid, sier Meyer.

Likevel legger hun vekt på at det er lettere å finne folk i dag, ved hjelp av sosiale medier.

- Og de som har blitt smittet kan også gi beskjed via sosiale medier, så det er litt lettere sånn sett.

Til tross for dette, er det ikke alltid de klarer å finne de tidligere sexpartnerne.

- Vi gjør ikke alltid det, det vil være umulig. Men vi prøver så langt det lar seg gjøre, i Norge, sier hun.

- Noen blir overrasket

Når hun og kollegaene ringer folk for å fortelle at de kan være smittet, får de forskjellige reaksjoner.

- Noen blir overrasket, noen vet ikke hva gonoré er - og noen lurer på hvem som har oppgitt navnet deres. Men de fleste er jo glad de blir kontaktet, da har de muligheten til å teste seg.

Meyer forklarer at de alltid holder det anonymt, og at man ikke skal være redd for å bli identifisert.

- Når man har fått en kjønnssykdom og må oppgi sine smittepartnere eller de man har hatt sex med, så gjør vi det på en fin måte. Vi prøver å ha et samarbeid for å få tak i vedkommende og begrense smitten. Vi prøver å oppnå både tillitt og respekt på den måten.

Gonoré kan også smittes til halsen ved oralsex, noe Meyer har erfart at folk flest kanskje ikke er klar over.

- Det er mange som har blitt overrasket på den måten, fordi mange ikke tror det går an, sier hun.