Nå popper denne butikken opp i Midtbyen

Årets «pop-up»-butikk blir Kirkens Bymisjons tredje, etter de hadde det for første gang før jul i 2016. I butikken selges det forskjellige produkter som er laget på Kirkens Bymisjons verksteder - Engleverkstedet og Arbeidsrommet. Produktene er laget av folk som for tiden står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Ny sentrumsbutikk åpnet i dag: - Givende å få være her i praksis Onsdag poppet det opp en ny butikk i Jomfrugata ved Stiftsgården, nemlig Kirkens Bymisjons «pop-up»- butikk.

- Det startet egentlig litt tilfeldig med den første butikken da vi fikk tilbud om lokaler i Olavskvartalet. Vi har masse produkter som vi ikke har noen plass å selge - bortsett fra på kontoret vårt, og der de lages, forteller prosjektleder og ansvarlig for etablering av butikken, Kari Lian.

- Kjempesuksess

Men siden folk flest ikke finner fram til kontoret og verkstedene, etablerte de i 2016 en «pop-up»-butikk på få dager.

- Det ble en kjempesuksess, og folk var begeistra både over at vi var så synlige, og av produktene. Da fikk vi lyst til å gjøre det igjen året etter, og leide lokaler i Jomfrugata. Det ble kanskje en enda større suksess - og har på en måte bare etablert seg til at dette er noe vi synes vi må ha, forteller Lian.

Ifølge Mette Moen Baatvik, som er fagansvarlig i Arbeidsrommet, er tema for butikken gjenbruk. Produktene er både de samme som har blitt solgt tidligere, i tillegg til noen nye.

- Englene er jo fast - det er på en måte signaturproduktet vårt, og er like fra år til år. Men produktene fra Arbeidsrommet er jo i stadig utvikling, sier Lian.

- Vi bruker ting som ellers ville blitt kasta. Bærenettene våre har vi holdt på med en stund, men de har fått en fin oppsving i salget i år. Det tenker jeg er ganske naturlig, da det har vært mye fokus på plast, og heller bruke materialer som kan gjenbrukes, forteller Baatvik.

I fjor måtte de produsere engler på spreng, og hadde kun igjen én engel på lille julaften.

- Vi har satt opp produksjonen med tanke på at det skal holde, men forhåpentligvis selger vi ut, sier Lian.

Vil gjøre det permanent

Da Trd.by snakket med Kirkens Bymisjon like før stenging i fjor, fortalte de at de ville gjøre det til en helårs-butikk. Målet er at dette blir siste år med «pop-up», og planen er å etablere en permanent butikk.

- Vi er aktivt på jakt etter butikklokaler i sentrum, forteller fagansvarlig for marked og innsamling i Kirkens Bymisjon, Kine Vestad.

- Vi jobber med saken, men med et litt annet konsept enn akkurat slik som butikken vi driver med her. Det blir som en del av en annen arbeidsvirksomhet vi har, med arbeidspraksisplasser som en del av butikkdriften, sier Lian.

Vestad forteller at de ønsker å etablere en bruktbutikk, hvor de også har rom for å selge egne produkter. Den blir startet på bakgrunn av TV-aksjonsmidlene.

- Butikken skal brukes som en type praksisplass for ungdom i alderen 18-30 år, en målgruppe vi har erfaring med fra før, sier Vestad.

Det er ennå ikke definert hvilken bruktbutikk det skal være.

- Men at det er type oppgaver som krever litt mer, hvor det er logistikk, salg, reparasjoner og litt forskjellige tjenester knyttet til butikken, forteller Vestad.

- Sånn at det også kan være ulike arbeidsoppgaver for de som er med i tiltaket, og som trenger arbeidstrening, legger Baatvik til.

Grunnen til at det ennå ikke har blitt en helårsbutikk, er fordi det er vanskelig å finne riktig lokale.

- Det er en plan om at det skal i gang, og så er det jo ikke til å legge under en stol at det er veldig dyrt å leie i sentrum, sier Vestad.

- Prosjektet er et av fire prosjekt vi iverksetter som et resultat av TV-aksjonen, så butikk blir det nok. Det er usikkert på hvor og når, men det blir fantastisk, og har vært målet hele veien, forteller hun.