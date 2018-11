2 400 fra 84 land søkte - Nellie (23) fra NTNU kapret drømmejobben

- Dette er helt utrolig. Det å ha vunnet er det mest uvirkelige jeg har opplevd så langt. Det første jeg gjorde etter at jeg fikk beskjeden, var å ringe foreldrene mine og hyle over telefonen, sier Nellie Henriette Nilsen til Trd.by.

Til daglig jobber Nilsen som vitenskapelig assistent ved NTNU i Trondheim, og skal også begynne på masteroppgaven sin her i byen. Nå skal hun være digital formidler for BBC Earths Youtube-kanal.

- Jeg er utrolig glad i programmene på BBC Earth og at jeg nå får mulighet til å bli del av denne familien føles helt uvirkelig.

3,2 millioner følgere

Det var en stor internasjonal kamp om å bli ny digital formidler for BBC Earth. Over 2 400 søkere fra 84 land søkte, men 23-åringen, egentlig fra Tromsø, ble valgt til slutt.

Nilsen får nå muligheten til å utvikle og presentere fire filmer på BBC Earths sin YouTube-kanal , med 3,2 millioner følgere og nærmere 100 millioner visninger.

- Å formidle biologi er utrolig gøy, og jeg snakker om biologi hver gang jeg har muligheten til det. Jeg var for eksempel på fest forrige helg, og da var det en stakkar som spurte meg om hvorfor jeg liker mose. Da ble det en lang monolog, ler Nilsen.

Det var nettopp prat om mose som sikret Nilsen drømmejobben hos BBC Earth, som du kan se her:

I løpet av de neste par ukene skal Nilsen reise til London for å videreutvikle sine ideer sammen med BBC Studios sitt digitale team. Hva som skal filmes og hvor, vil hun i samarbeid med BBC legge en plan for.

- Vil vi få videoer fra Trondheim nå da?

- Ja, kanskje det? Søknadsvideoen er for eksempel fra Bymarka. Vi hadde et videomøte der jeg hadde en Powerpoint-presentasjon med hele 26 ulike videoideer, så vi får se, ler Nilsen.

Hard konkurranse med deltagere fra 84 land

For å delta måtte alle deltagerne vise sin kreative tilnærming til pedagogisk kommunikasjon, ved å lage og laste opp en kort video til enten Youtube, Facebook, Instagram eller Twitter, i tillegg til å sende inn en skriftlig søknad.

Videoene ble bedømt etter den kreative tilnærmingen, hvor forståelig vitenskapen er for seerne, og hvordan de som formidler viser sin lidenskap for det de forteller om.

I denne videoen avslører BBC Earth hvem som er den heldige vinneren av jobben:

Det var tøff konkurranse med flere tusen deltagere fra 84 land som søkte stillingen. Men til slutt var valget enstemmig.

- Vi gleder oss til å ønske Nellie velkommen som formidler i BBC Earth-familien. Jeg ser frem til å se hvilke spennende ideer Nellie velger å forfølge for sine digitale prosjekter. Fascinasjon og nysgjerrighet for naturen har hun allerede og jeg er sikker på at våre seere vil se på hennes formidlerevner som et friskt pust, sier Anna Rafferty, global direktør for digital markedsføring, BBC Studios.