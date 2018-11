Her er noen av de nye reisemålene fra Værnes

- For denne vinteren og sommer 2019 har det kommet flere nye reisemål direkte fra Værnes. Våre kunder ønsker å reise direkte fra sin lokale flyplass, uten mellomlanding og nå har mulighetene blitt enda flere, sier Marianne Beiermann, selgerleder på Ticket Søndregate i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er dette nye direkte-ruter fra Værnes: Albania, Thailand, Sardinia, Split, Dalaman og Murcia.

I samme melding står det også at noen av flyrutene er satt opp i en begrenset periode, som for eksempel i skolens sommerferie - mens andre flys i hele sesonger.

- Direkte fly er den viktigste parameteren

Ticket skriver at det å kunne reise fra en flyplass som ligger nære hjemstedet er høyt prioritert. Ifølge pressemeldingen, viser Tickets undersøkelse at 29 prosent oppgir at lokale avganger er den viktigste parameteren når de skal bestille en reise. Mer enn halvparten (53 prosent) oppgir at direkte fly er den viktigste parameteren.

«Mange ønsker å fly direkte til reisemålet fra nærmeste flyplass og ha mange reisemål å velge mellom. Både charter- og flyselskapene satser på lokale avganger, og setter stadig opp nye direkteruter fra flere flyplasser i Norge», står det i pressemeldingen.

Tyrkia

I oktboer skrev Adresseavisen at reiseselskapet Ving i år opplevde en økning på 19 prosent til Tyrkia. Særlig har reiseselskapet opplevd en økt etterspørsel fra barnefamilier, og det kommer ny rute fra Trondheim til Tyrkias solkyst.