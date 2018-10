Håper dette hjelpemiddelet fører til at færre studenter stryker

– Dette skal ikke være et hjelpemiddel bare for å bestå eksamen. Det å argumentere, drøfte, skrive og ha kildekritikk er noe du vil få bruk for i arbeidslivet også, sier Ingeborg Marie Jensen.

Hun jobber som spesialbibliotekar ved universitetsbiblioteket på Ullandhaug. Siden i fjor vår har hun ledet en prosjektgruppe som skal hjelpe studenter med å bli flinkere til å skrive akademisk. Det trengs sårt, mener hun.

– Flere studenter stryker på grunn av plagiat, de klarer rett og slett ikke vise til kildene sine på en god måte. Samtidig får vi mange tilbakemeldinger på at studenter synes akademisk skriving er vanskelig, sier Jensen.

11 episoder og 52 plagiattilfeller

Etter halvannet år med utvikling og produksjon, er resultatet klart. 11 episoder med tips, triks og råd fra kloke hoder, skal holde deg unna de mange fallgruvene du kan gå i.

Her får du blant annet svar på hvordan du kommer i gang med oppgaven din, hvilke ord og uttrykk du bør kunne, hvem hva som er troverdige kilder, samt hvordan du unngår plagiat.

Siden 2015 og fram til i dag har 52 av 80 juksesaker ved UiS vært tilfeller av plagiat, får Byas opplyst av utdanningsavdelingen ved universitetet. Noen av tilfellene kunne vært unngått dersom studentene hadde vist til kildene sine godt nok.

I podkasten deltar universitetsansatte som har jobbet med oppgaveskriving i en årrekke. Blant annet er matematiker Jo Røislien og prorektor Dag Husebø innom panelet.

Selv om akademisk skriving kan være tungt og vanskelig, har det en viktig rolle, mener Husebø.

– Mange gjør nok narr av skrivemåten fordi de oppfatter den som truende, men språket i akademia er ekstremt presist, sier Husebø i episoden «Akademiske ord og begreper for dummies».

Tilgjengelig for alle

Budsjettet har vært på 600.000 kroner, over halvparten har blitt betalt av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet er et samarbeid mellom UiS, Nord universitet og Høgskolen i Østfold.

– Studenter som allerede har nok med å lese pensum, har absolutt ikke lyst til å sette seg ned og lese seg opp på hvordan man skriver en oppgave. Disse håper jeg vi når ut til, sier Jensen.

Dette er også årsaken til at universitetet gikk for en podkast-løsning.

– Dette kan du høre på når som helst og hvor som helst. Enten du er på bussen eller på trening, sier Jensen.

Og forhåpentligvis trenger du aldri google kvalitativ, kvantitativ, normativ og deskriptiv igjen...