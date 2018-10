Rekordmange studenter vil til Isfit i Trondheim

Over 18 000 studenter fra 160 forskjellige land har registrert søknad til den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (Isfit). Av disse er det 7 100 studenter som har fylt inn godkjent søknad, noe som er en historisk rekord for den internasjonale studentfestivalen.

Pressesjef Tore Becker tror den store pågangen i år skyldes et tidsaktuelt tema og at det har blitt gjort godt markedsføringsarbeid fra de frivillige i Isfit.

- Rundt omkring i verden har vi studentambassadører som jobber på dugnad med å promoterer Isfit på ulike universiteter. Vi tror også at temaet migrasjon engasjerer studenter verden over. Dette kan forklare hvorfor søkertallet er rekordhøyt i år, sier pressesjef Becker.

Fakta: Isfit Neste Isfit arrangeres mellom 7. og 17. februar 2019.

Isfit er en studentfestival som arrangeres annethvert år i Trondheim, hvor det føres dialog om et utvalgt tema.

Studenter fra hele verden kommer for å delta i arbeidsgrupper, debatter, festligheter og kulturelle arrangement i Trondheim i februar.

Kjente personer som Desmond Tutu, Shirin Ebadi og Dalai Lama har gjestet festivalen som utelukkende er bygd på dugnad.

500 blir invitert til å delta

Av 7100 søkere blir 500 studenter invitert til å delta på festivalen som har migrasjon som tema i februar. Siden 1990 har det gjennomsnittlige søkertallet ligget på 3600 søkere. Sist gang det var i nærheten av like stor pågang til festivalen, var i 2013 med temaet «trade your ideas». Da var det 6 000 søknader som måtte vurderes av gjengen som er ansvarlige for deltakerne til Isfit.

Det blir travle dager for de 13 frivillige som skal gå igjennom søknadene. Hvis man fordeler søknader jevnt per frivillig må hver person i denne gjengen lese cirka 546 søknader de neste ukene. Mange av søkerne kommer fra Ukraina, Vest-Balkan og Colombia som er fokusområdene til Isfit’19. I februar skal 24 studenter fra disse områdene, som har vært utsatt for konflikt, delta på et dialogseminar på Rørosvidda.

Omfavner ulikheter og mulighetene det representerer

Isfit-Presidenten Tyler Stewart er strålende fornøyd med søkertallene. Han har merket seg at det er en stor interesse blant studenter om å treffe sine globale medstudenter.



- Det er utrolig spennende at Trondheim har muligheten til å være vertskap for verdens studenter i disse ti dagene. I møte med fremtidens utfordringer ønsker Isfit å legge opp til at man kan møtes på tvers av meningsforskjeller. Man er ikke nødvendigvis enig i alt, men istedenfor å fokusere på forskjellene og hvilket potensial det har for konflikt, så omfavner man heller ulikhetene, og mulighetene det representerer, sier Stewart.