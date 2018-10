Disse tipsene kan spare deg for flere tusen kroner i russetiden

– Det er særlig to ting russen bør være klar over. Vær bevisst på hva du betaler for og ikke betal ting på forskudd, sier direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst til Byas.

Hun har nettopp fortalt en historie om en mannlig russ som leide inn et musikkanlegg til 280.000 kroner. Senere fant han det samme anlegget til en langt lavere pris: 80.000 kroner.

– Det er lett å gå i «må ha»-fella i russetiden. Mange blir blind på pris og kaster seg på i redsel for å ikke få tak i det man vil ha, sier Høst.

– En sårbar gruppe

I en undersøkelse DNB gjorde i 2016 kom det fram at hver russ i gjennomsnitt ville bruke 20.000 kroner på russetiden.

Mesteparten av pengene kommer russen til gode, men det finnes også aktører på markedet som ønsker å utnytte avgangselevene.

– Russen er en sårbar gruppe, de lærer ikke fra år til år. Det er alltid nye russekull. Derfor ser vi tendenser til at det dukker opp useriøse aktører som driver med bedrageri under russetiden, sier Høst.

I fjor meklet Forbrukerrådet i 40 saker som omhandlet russen. Her er tipsene fra Forbrukerrådet slik at du slipper å havne i den samme statistikken.

Klær og effekter

Kort og enkelt:

Bruk kredittkort om du kan – da kan du klage til banken om effektene uteblir.

Er noe feil, så gi beskjed med en gang, en e-post til selger holder.

Du har angrerett i 14 dager når du handler på nett eller av et firma i skolegården.

– Kredittkort kan være lurt, fordi gir deg noen flere fordeler som kjøper. Det er likevel viktig å tenke over at man ikke bruker mer penger enn man har, understreker Høst.

Bil og buss

Kort og enkelt:

Lag en skriftlig kontrakt – du finner forslag på nettet.

Er folk under 18 år, må foreldrene undertegne.

Blir det konflikt, kan konfliktrådet hjelpe.

– Skriv gode kontrakter slik at alle er klar over hvem som skal betale hva, og hvordan utgiftene skal fordeles. Dette gir økonomisk trygghet og kan bevare vennskapet, sier Høst.

Hun ber også russen om å ha is i magen når det gjelder kjøp av bil eller buss.

– Mange kjøper kjøretøy gjerne ett år eller to i forveien. Tendensen er at biler og busser taper seg i verdi. Å betale en sum flere år i forveien for et kjøretøy som du ikke kjenner tilstanden til, kan være problematisk, sier Høst.

Arrangementer/billetter

Kort og enkelt:

Bruk kredittkort når du kjøper billetter.

Klag med en gang dersom billettene uteblir eller arrangementet blir avlyst. En e-post holder.

– Vi har hatt tilfeller der russen har kjøpt billetter til et arrangement, men så viser det seg at arrangementet ikke ble avholdt. Da har du rett til å få pengene tilbake, sier Høst.

Får du ikke kontakt med arrangøren som har solgt billettene og du frykter at du har blitt svindlet, bør du ta kontakt med banken. Dette gjelder bare dersom du har betalt med kredittkort.

– Derfor er det viktig å holde seg til seriøse aktører og ikke betale ting på forskudd. I utgangspunktet har du krav på å få pengene igjen, men kommer du ikke i kontakt med de som har solgt deg billettene, kan det være vanskelig, sier Høst.

Slik kan du få hjelp

Er uhellet ute og du har havnet i en skikkelig knipe, kan det være at Forbrukerrådet kan hjelpe deg.

– Det holder at man har sendt en e-post eller prøvd å komme i kontakt med den andre parten som har solgt deg varen du ikke er fornøyd med. Da kan man klage til oss, og vi kan være med å mekle i sakene, sier Høst.

Av alle sakene som var på meklingsbordet til Forbrukerrådet i fjor, kom partene til enighet i 70 av tilfellene. Er partene fortsatt uenige etter meklingen, kan Forbrukerklageutvalget bli koplet inn.

– Da blir det fattet et vedtak som begge parter er nødt til å forholde seg til, sier Høst.