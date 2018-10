Ny bloggplakat skal gi bloggere retningslinjer mot kroppspress

Under et møte mellom flere influensere og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i sommer, ble det bestemt at det skulle utarbeides en ny bloggplakat mot kroppspress.

Nå har Medietilsynet og Forbrukertilsynet laget en skisse til etiske retningslinjer mot kroppspress som skal gjelde for influensere. Dette melder MinMote.

– Jeg synes det er fair at også bloggere får retningslinjer. Det har de jo på alle andre arbeidsplasser. Jeg tror det vil gjøre jobben bedre, sier influenser Ingrid Aguiluz fra Klepp.

Kjendisaksjon mot utseendepress i sosiale medier En rekke kjendiser logger seg av sosiale medier for å støtte opp om aksjonen #IkkeHer, som Psoriasis- og eksemforbundet har tatt initiativ til.

Dette betyr reglene

Selv har hun 45.000 følgere på Instagram og ble kjent gjennom deltakelsen på Paradise Hotel tidligere i år.

Aguiluz forklarer at hun synes bloggplakaten er spennende. Strengere retningslinjer vil gjøre det lettere for alle, fordi at de har noe å forholde seg til, tror hun.

Dette kommer fram av skissen som nå er lagt fram:

Det blir ulovlig å promotere kosmetiske inngrep eller injeksjoner.

Kosttilskudd skal være ulovlig å reklamere for, dersom de er ment til å fremme et bestemt kroppsideal.

Bloggere får ikke bidra til å spre uriktige påstander om kropp og helse

Det blir pålagt å merke manipulerte bilder som skaper et falskt inntrykk av utseende

Hensikten er å motvirke uheldig kroppspress som barn og unge voksne kan bli utsatt for i sosiale medier. Sanksjonene for brudd på retningslinjene kan for eksempel bli bøter, utestengelse fra de store bloggnettverkene eller en sertifiseringsordning, ifølge Helleland.

Omstridt blogger-bok kan havne i retten Simen Auke fra DJ-duoen Broiler mener at blogger Anniken Jørgensen krenker privatlivets fred i boka «Bare en natt til». Han krever at den fjernes fra markedet.

Ønsker tydeligere definerte retningslinjer

MinMote har snakket med Mads Hansen, som er selverklært bloggpoliti. Han setter spørsmålstegn ved hvem retningslinjene skal gjelde.

– Hva er definisjonen på en influenser og blogger? Hvor mange følgere og hvor mye penger må du tjene for at dette blir ulovlig, spør han avisen.

Aguiluz er enig med Mads Hansen. Hun synes at retningslinjene foreløpig er for uklare.

– Det står jo for eksempel at man ikke skal reklamere for kosttilskudd. Gjelder det tran også? Er det kroppspress at man vil at ungen sin skal bli stor og sterk?

– Håper regelverket inkluderer alle med store profiler

Hun lurer også på om både influensere og bloggere inkluderes i regelverket, og hvor mange følgere man må ha for at retningslinjene begynner å gjelde.

– Det er så sykt mange influensere og bloggere med store profiler og mange følgere. Jeg håper at «bloggpolitiet» ser bredere, og inkluderer alle, ikke bare oss bloggere, sier hun.