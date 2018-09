Disse skal lede årets P3aksjon

Årets P3aksjonen skal igjen foregå på Solsiden i Trondheim. 17. oktober begynner sendingen av 100 timer radio, som skal foregå i fire dager i strekk.

Torsdag offentliggjorde NRK P3 hvem som skal lose årets aksjon i havn.

To trøndere videre til topp 15 i Idol Trønderne er nå én runde unna en plass blant de ti endelige finalistene.

Fire programledere, fire gjester

I år som i fjor, og årene før der igjen, er Ronny Brede Aase med som programleder. Han får også følge av Markus Neby, Adelina Ibishi og Vida Lill Berge.

I tillegg skal det være fire gjesteprogramledere, som i 24 timer hver skal holde koken under aksjonen.

Første «vakt» skal Jonis Josef stå for, etterfulgt av søstrene Vita og Wanda Mashadi, EDM-DJ Matoma og rapperen Myra.

Elleve ting som skjer i Trondheim i helga Kamfest, kokkekunst og badekarpadling - dette er noe av det som helga har å by på.

Til inntekt for Kirkens Bymisjon

I år går pengene innsamlet under årets P3aksjon til Kirkens Bymisjon, og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

I fjor ble det satt innsamlingsrekord, med hele 6 265 569 kroner. Den gang gikk pengene til Unicef og barn som er rammet av krig.